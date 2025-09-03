El mundo del espectáculo se revolucionó días atrás luego de que Taylor Swift y Travis Kelce anunciaran su compromiso. La pareja atraviesa su mejor momento y uno de los espectadores que más disfruta de la situación es el hermano de Travis, Jason Kelce, quien desea ser el padrino de la boda.

En su reciente pódcast ‘Bussin’ with the Boys’, Jason Kelce aseguró que le gustaría ocupar ese rol especial. Sin embargo, resaltó que su hermano tiene varias amistades cercanas, razón por la cual la decisión no será nada fácil para él. “Trav tiene muchos amigos. Solo espero tener la oportunidad”, explicó.

“Amo a mi hermano y solo quiero que tenga la vida más plena posible. Y una parte muy importante de eso es, ya sabes, con quién te casas, con quién formas una familia”, reveló en el mismo pódcast.

Travis y Taylor están destinados a estar juntos.

El hermano opinó que Travis y Taylor son el uno para el otro. “Sé el tipo de persona que es y he tenido la suerte de conocer a Taylor en los últimos dos años y creo que encajan de maravilla. Se apoyan increíblemente el uno al otro y ambos tienen un mundo de éxito extraordinario”, subrayó.

De acuerdo a la revista TMZ, Travis Kelce reveló a Jason Kelce que “fue muy divertido decirles a todos con quién voy a pasar el resto de mi vida". “Aprecio a todos los que se extendieron y enviaron algo y todos los mensajes y toda la emoción que sucede. Fue muy divertido decirles a todos con quienes pasaré el resto de mi vida”, agradeció Kelce a todos sus seguidores.

Confirmación del compromiso de Travis Kelce y Taylor Swift

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce se dio a conocer el pasado martes cuando la pareja reveló en sus respectivas cuentas de Instagram con un emotivo posteo. "Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se casan", escribieron.

Swift incluyó varios ‘easter eggs’ para sus fanáticos, como la firma con un emoji de dinamita (una referencia al apodo de la pareja, TNT) y un clip de su canción So High School, inspirada en Kelce.

El anillo de Taylor Swift es una pieza diseñada por Kindred Lubeck y elaborada en oro amarillo en la que resalta un hermoso diamante. Actualmente, la piedra tiene una talla brillante, uno de los diseños más populares de la joyería. Es el que está compuesto por facetas triangulares en forma de rombo, con el fin de optimizar el brillo de la piedra o el retorno de la luz.

La pieza de Taylor Swift tiene un total de 58 facetas. Los swifties estiman que número no es casualidad, puesto que estaría relacionado con número favorito de la cantante, el 13. La suma de cinco más ocho da trece como resultado.

