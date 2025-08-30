Taylor Swift tuvo la bendición de Trump por su casamiento

Quizá hayan sido los halagos continuos que recibió de parte de sus funcionarios los que llevaron a Donald Trump a decir: “Les deseo mucha suerte” (a Taylor Swift y Travis Kelce). En una reunión de gabinete que duró tres horas, dieciséis minutos, cuarenta y un segundos, el presidente norteamericano dijo esa frase cuando le comentaron que hacía unas horas, Taylor Swift anunciaba su casamiento con el jugador de fútbol americano. Como es sabido, hubo un momento en que la cantante decidió que no podía quedarse callada ante situaciones que consideraba injustas y motorizó con éxito campañas personales para que la población norteamericana se inscribiera para votar, y manifestó su apoyo a la candidatura de Kamala Harris. Ella y Travis Kelce votaron al Partido Demócrata; de hecho, en las redes sociales del deportista hay fotos con Joe Biden.

Igualmente, después de más tres horas de una reunión donde los miembros del gabinete parecieron competir por cuál le hacía el mejor halago, Trump estaba de muy buen ánimo. “Este es el mejor gabinete trabajando para el mejor presidente”, dijo, por ejemplo, el secretario de Comercio, Howard Lutnick. “Disfruto muchísimo trabajando para usted, señor presidente”. O también Steve Witkoff, enviado especial de Trump para Ucrania y Medio Oriente, recibió una ovación al decir que su “único deseo” es que su jefe gane el Premio Nobel de la Paz.

Treta errada. Travis Kelce fue quien dio el primer paso cuando buscó conocer a Taylor Swift entre bastidores en un concierto en Kansas City en 2023, y darle una pulsera con su número de teléfono. Ese plan se frustró al descubrir que ella no habilita encuentros con los fans, ni siquiera con estrellas como Kelce, antes o después de sus conciertos, “porque tiene que cuidar su voz”, como él lamentó en su podcast poco después. Taylor quedó encantada cuando se enteró de la romántica artimaña del deportista. “Empezamos a salir justo después de eso”, relató tiempo después a la revista Time. A dos años, ya hay pedido de boda.