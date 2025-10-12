Diane Keaton brilló en ‘El padrino’, ‘Annie Hall’ y ‘El club de las divorciadas’

Diane Keaton, quien fue mucho más que ganadora de un Óscar por su protagónco en Annie Hall, falleció en California a los 79 años, anunció este sábado un portavoz de la familia a la revista People. Dicho medio norteamericano explicó que no se revelaron más detalles sobre las circunstancias de su muerte. La suya fue una familia discreta, así que se deduce que los detalles de su despedida seguirán ese estilo.

Diane Keaton debutó en cine con Lovers and Other Strangers (Amantes y otros extraños), en 1970; pero sus incios actorales fueron en el teatro. Igualmente en el mundo hollywoodense donde construyño una extensa filmografía incluye un papel en El Padrino, donde Francis Ford Coppola le dio el papel de la esposa de Al Pacino. Allí más allá de pesada peluca que tuvo que sobrellevar –y que ella cuenta con humor en su autobiografía–, Diane Keaton da pie al involvidable plano final protagonizado por Pacino. A esto le siguieron los éxitos de Woody Allen de quien fue musa, pareja, y amiga de toda la vida. Con él, ganó el Oscar a la Mejor Actriz en 1978 por su protagónico en Annie Hall, un exitoso filme que incluso convirtió en tendencia el look que Keaton llevó en la pantalla: camisa, corbata, y chaleco de trajes masculinos, combiandos con jeans.

Aunque no los ganó, recibió nominaciones en su país y en otras geografías,por Reds, Simple Secrets, y Alguien tiene que ceder, Cuando menos te lo esperas. Su coprotagónico en El club de las divorciadas, fue celebrado porque con sus pares Goldie Hawn y Bette Midler, hicieron un éxito de taquilla inesperado. En 2024 rodó con Kathy Bates y Alfred Woodard, Campamento de verano, su último filme.

Franca. En una entrevista con AFP, Diane Keaton declaró que no pensaba en la vejez ni en la jubilación. “Y si nadie me vuelve a llamar (para filmar), tengo un montón de aficiones que me apasionan y que ocupan mi tiempo”. Siendo soltera y madre de dos hijos adoptados, también afirmó no arrepentirse de nada, incluida su vida personal. “Creo que soy una de las pocas mujeres solteras de mi edad que ha hecho películas sin casarse. ¿Quizás soy una anomalía del sistema?”, bromeó Keaton quien tuvo romances Woody Allen, Warren Beatty y Al Pacino.

“¡No soy infeliz!”, cerró.