La princesa Charlotte de Gales se declaró fan de “K-Pop Demon Hunters”, la película animada que conquistó Netflix

La princesa Charlotte de Gales, de 10 años, es fanática “K-Pop Demon Hunters”, la película animada de Netflix que ha roto récords de audiencia y se ha convertido en el filme más visto de la historia de la plataforma de streaming, según una conmovedora carta enviada por una niña británica de seis años.

Ivy Brown, una niña de seis años de Wokingham, con una pasión desbordante por el cine animado, decidió escribir una carta a la Princesa Charlotte, de su misma edad. En su carta, Ivy describió “K-Pop Demon Hunters” como "la mejor película de la historia" y preguntó directamente si Charlotte la había visto. "Es tan genial, con canciones pegajosas y chicas que luchan contra demonios", habría escrito la pequeña, según detalla el Daily Mail.

Charlotte de Gales

Semanas después, Ivy recibió una respuesta oficial del Palacio de Kensington, firmada por James Dawson, jefe de la Correspondencia Real, en nombre del Príncipe y la Princesa de Gales. La carta no solo agradeció las "generosas palabras de apoyo" de la niña, sino que reveló un detalle encantador: "Puede que te interese saber que 'Golden', de K-Pop Demon Hunters, ha sido interpretada durante el Cambio de Guardia en el Palacio de Buckingham".

"Creo que a Charlotte le encanta *K-Pop Demon Hunters*, así que estoy feliz", declaró Ivy al periódico británico The Sun. La niña incluso llevó la carta su escuela, donde sus compañeros exclamaron: "¿En serio? ¡Guau!", según relata el medio.

K-Pop Demon Hunters, estrenada en junio de 2025, es una obra maestra de la animación que capturó la imaginación de millones de niños alrededor del mundo.

Dirigida por un equipo de creadores surcoreanos y estadounidenses, la película sigue las aventuras de un grupo de chicas adolescentes que, por el día, son idols de K-Pop con coreografías hipnóticas y melodías adictivas, pero por la noche, se transforman en cazadoras de demonios armadas con micrófonos encantados y rituales ancestrales.

Canciones como "Golden" y "Soda Pop" escalaron las listas de Spotify, con ritmos electrónicos y letras empoderadoras que celebran la amistad, la valentía y la identidad cultural. Según datos de Netflix, la cinta película 325 millones de visualizaciones en sus primeras semanas, convirtiéndose en el título animado más exitoso de la plataforma.

Críticos de Variety la elogiaron por su "energía contagiosa y animación fluida que evoca tanto a Spider-Man: Into the Spider-Verse como a los conciertos de BTS".

“K-Pop Demon Hunters”, la película animada de Netflix

Pero el fenómeno no se limita a las pantallas. En septiembre de 2025, cines independientes en Estados Unidos organizaron proyecciones especiales con sesiones de "karaoke en pantalla grande", que agotaron entradas en cuestión de horas.

En el Reino Unido, el impacto cultural es evidente; la película inspiró tutoriales de baile en TikTok que suman miles de millones de vistas, y hasta fue incorporada en clases de educación musical en escuelas primarias, como reporta GB News.

En un evento de BAFTA el año pasado, el príncipe Guillermo bromeó sobre cómo sus hijos "siempre pelean por el control remoto", revelando un hogar donde el streaming es tan cotidiano como en cualquier familia británica. Kate Middleton, la Princesa de Gales, ha sido vista promoviendo el equilibrio entre pantallas y actividades al aire libre, pero no oculta el disfrute de contenidos familiares.

