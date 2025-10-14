Josef Fritzl, el “monstruo de Amstetten”, seguirá preso a los 90 años

Un tribunal regional de Krems, en Austria, resolvió este lunes que Josef Fritzl, conocido como el “monstruo de Amstetten”, continúe en prisión. El hombre, hoy de 90 años, cumple cadena perpetua desde 2009 por haber encerrado y violado a su hija durante 24 años en un sótano oculto bajo su casa. Su defensa había reclamado la excarcelación, alegando demencia senil y edad avanzada, pero el pedido fue rechazado.

Los jueces advirtieron que Fritzl todavía muestra conductas agresivas hacia su familia y carece de un entorno social al que regresar en caso de ser liberado. El fallo también lo describe como un preso con “alta energía criminal” y sin preparación para la vida fuera de la cárcel, por lo que deberá seguir cumpliendo la condena impuesta tras el caso que estremeció a Austria y al mundo.

Josef Fritzl abusó de su hija, Elizabeth, durante 24 años

En los últimos años, la Justicia austríaca ya había rechazado pedidos similares, aunque permitió su traslado de un hospital psiquiátrico a una cárcel común. La defensa anticipó que apelará la medida.

El caso Fritzl

En 1984, Fritzl llevó a cabo un plan que había preparado durante años: construyó un sótano oculto y lo convirtió en una celda hermética bajo su vivienda familiar en Amstetten. Allí encerró a su hija Elisabeth, que entonces tenía 18 años, y la mantuvo aislada del mundo exterior durante casi un cuarto de siglo. En ese espacio subterráneo, sin luz natural ni contacto con otras personas, la sometió a violaciones constantes y control absoluto.

Como resultado de los abusos, Elisabeth dio a luz a siete hijos. Tres de ellos fueron criados por la familia en la superficie bajo la versión de que habían sido abandonados en la puerta de la casa; otros permanecieron junto a su madre en cautiverio. Uno de los bebés murió poco después de nacer, y Fritzl se deshizo del cuerpo incinerándolo en una estufa, según determinó la investigación judicial.

El sótano que Fritzl construyó en su casa, en Amstetten

El caso salió a la luz en abril de 2008, cuando una de las hijas nacidas durante el cautiverio sufrió una grave enfermedad y Fritzl se vio obligado a trasladarla a un hospital. Los médicos, al advertir que la niña carecía de antecedentes médicos y presentaba un cuadro de salud alarmante, exigieron la presencia de su madre. Fue entonces cuando Elisabeth, con 42 años, relató ante las autoridades lo que había vivido desde su adolescencia. La revelación conmocionó a Austria y rápidamente se convirtió en un caso de repercusión internacional.

En marzo de 2009, Josef Fritzl enfrentó el juicio en el que se declaró culpable de violación, incesto, privación ilegítima de la libertad y homicidio por negligencia, debido a la muerte de uno de los bebés que nunca recibió atención médica. El tribunal lo condenó a cadena perpetua, con la obligación de cumplir al menos 15 años antes de poder aspirar a la libertad condicional. Desde entonces, cada solicitud de revisión ha sido rechazada por la Justicia austríaca, que considera que sigue representando un riesgo para la sociedad.

