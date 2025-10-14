Patricio De la Barra: "Lula tiene una reunión pendiente con Trump que puede ser muy agitada"

Patricio de la Barra, periodista radicado en San Pablo, analizó en diálogo con Canal E el complejo tablero internacional que enfrenta Brasil, entre presiones de Washington, tensiones con China y una postura ambigua frente a los BRICS.

Un Brasil dividido entre Washington y los BRICS

“En estos momentos el foco es Argentina, pero hay una reunión pendiente entre Lula da Silva y Trump que puede ser muy agitada”, advirtió De la Barra, señalando el delicado momento diplomático que atraviesa Brasil.

La posible reunión entre Donald Trump y Lula da Silva, que podría darse en Roma o Malasia, se da en un contexto de creciente tensión entre ambos países. "Brasil está interesado en que se disminuya la tasa arancelaria del 50% al 10%, que es lo normal entre ambos países", explicó el periodista. Sin embargo, hay obstáculos difíciles de superar.

"Todavía hay cosas que Trump no consiguió digerir: la creación de una moneda alternativa al dólar, la aproximación con Irán y el acercamiento de Lula a China y Rusia", enumeró De la Barra, remarcando los puntos más conflictivos de la agenda bilateral.

A esto se suma la tensión interna por la parcialidad en los juicios contra Jair Bolsonaro y otras figuras del gobierno anterior. Según De la Barra, “dos miembros del Supremo Tribunal Federal podrían renunciar porque ellos y sus familias fueron impedidos de ingresar a Estados Unidos”.

Lula entre la reelección y el aislamiento internacional

Otro punto clave en la estrategia de Estados Unidos, según el periodista, es limitar la influencia de los BRICS. "Trump quiere evitar que Brasil se apegue más a China y Rusia, y prefiere una Argentina fuera de los BRICS y cerca de la OTAN", explicó.

Este cambio también afecta a la dinámica económica. Si China deja de comprar productos argentinos, ¿podría Brasil suplir esa demanda? “No tanto, porque en estos momentos se desvió todo lo que iba a EE.UU. hacia China”, aclaró.

En paralelo, Lula enfrenta críticas internas por su postura frente a Hamas e Israel, lo que repercute en su imagen internacional. "Incluso el Papa le dijo que no iría a la COP-30, a pesar del pedido expreso de Lula", relató el periodista, en referencia a una reciente reunión fría en el Vaticano.

El escenario, tanto local como internacional, se complica mientras Lula da Silva ya se proyecta como candidato a la reelección. Pero su imagen, incluso entre sectores aliados, comienza a mostrar fisuras.

“Hoy incluso un senador del Partido de los Trabajadores criticó duramente a Lula y al PSOL por su fanatismo”, reveló De la Barra, marcando un quiebre interno en el oficialismo brasileño.