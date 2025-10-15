El Departamento de Estado Norteamericano revocó las visas de seis extranjeros acusándolos de celebrar el asesinato del activista Charlie Kirk. En la lista de las revocaciones se encuentra Serena Luciano, una joven ciudadana argentina que estudia en Chicago.

"Los Estados Unidos no tienen obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de los estadounidenses", señalaron desde la cuenta oficial del Departamento de Estado, acusando a los extranjeros de celebrar lo que calificaron como "el atroz atentado de Charlie Kirk".

Charlie Kirk

Si bien el organismo estadounidense no precisó nombres y censuró las fotos de las personas a quienes se les revocó la visa, se conoció que una de ellas es la argentina Serena Luciano, quien en sus redes sociales insultó al influencer de extrema derecha luego de que este fuera asesinado en la Universidad del Valle de Utah.​

El caso de la argentina ya había tomado trascendencia a mediados de septiembre, cuando luego de su polémica publicación fue identificada por seguidores del activista conservador y partidarios del Partido Republicano.

"Estos son solo algunos ejemplos de extranjeros que ya no son bienvenidos en Estados Unidos", señaló el Departamento de Estado y amplió: "Una ciudadana argentina afirmó que Kirk 'dedicó toda su vida a difundir retórica racista, xenófoba y misógina' y que merece arder en el infierno. Visa revocada".

El Departamento de Estado Norteamericano le revocó su visa a una ciudadana argentina por celebrar la muerte de Charlie Kirk

Desde el organismo estadounidense compartieron el texto que la joven había subido a redes sociales para respaldar su dictamen. "Solo entré acá para decir que Charlie Kirk puede descansar en paz, y una vez más, si sentís cualquier tipo empatía por gente como esta, podés dejar de ser mi amigo. Me importa una mier** la muerte de una persona que dedicó toda su vida a difundir retórica racista, xenófoba y misógina. Hace un calor infernal donde está y se lo merece", lanzó.

En su cuenta de Instagram la joven se definía como "una chica argentina en Chicago" y en otra de sus redes sociales se indicaba que es cordobesa y que trabajaba como reclutadora universitaria para la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Universidad de Illinois (UIC).

En su perfil de LinkedIn también detalla que se graduó en Historia del Arte dentro de la misma institución en la que trabajaba y que se encontraba estudiando un Máster en Educación Superior Urbana.

