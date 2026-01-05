BYD superó a Tesla en 2025: la empresa China consiguió mayores ventas de vehículos eléctricos

La empresa tecnológica Tesla cerró la última semana con ventas inferiores a lo qesperado para el cuarto trimestre de 2025. De esta manera cedió su posición como principal empresa de vehículos eléctricos del mundo en ventas anuales contra su principal competidor, la compañía china BYD.

Tesla registró 418.227 entregas en los últimos tres meses, lo que elevó su cifra de ventas anuales a un valor cercano a los 1,64 millones de vehículos eléctricos, mientras que BYD reportó 2,26 millones en todo el 2025, según informó la agencia de noticias AFP.

BYD supera a Tesla en el ranking mundial de fabricantes de autos eléctricos

Los analistas esperaban que las ventas de Tesla en el último trimestre sufrieran una desaceleración, pero menos brusca, ya que especulaban con una venta de 449.000 unidades.

Cómo fue el balance del 2025 para Tesla

Con respecto a la demanda de vehículos eléctricos, los especialistas citados por AFP señalaron que “tardará en estabilizarse en Estados Unidos tras la eliminación del crédito fiscal de 7.500 dólares a finales de septiembre de 2025”. Sin embargo, la compañía de Elon Musk ya había experimentado dificultades antes de esa medida.

Sumado a eso, Tesla también se ha enfrentado a la creciente competencia de BYD y otras empresas chinas, así como de gigantes europeos. En 2024, la compañía estadounidense había superado a BYD por un estrecho margen en venta de vehículos eléctricos: 1,79 millones contra 1,76 millones, pero este dominio se revirtió en el último año.

La principal competencia China a Tesla

La empresa tecnológica conocida como "Biyadi" en chino, o por su eslogan en inglés "Build Your Dreams" (Construye tus sueños), fue fundada en 1995 y originalmente se especializaba en la fabricación de baterías. Con sede en Shenzhen, actualmente también produce automóviles híbridos y cerró el 2025 anunciando ventas récord de vehículos eléctricos durante el año pasado.

“Este gigante del sector automotor ha llegado a dominar el altamente competitivo mercado chino de automóviles de ‘nueva energía’, término que engloba diversos vehículos, desde los totalmente eléctricos hasta los híbridos enchufables”, destacaron en AFP.

En el último tiempo, BYD está buscando expandir su presencia en el extranjero, ya que los patrones de consumo cada vez más sensibles al precio en China están afectando su rentabilidad.

Cabe destacar que al igual que otros fabricantes chinos de vehículos eléctricos, la compañía debió enfrentar las políticas arancelarias de Donald Trump en Estados Unidos. Sin embargo, la compañía sigue desarrollandose y mostrando su creciendo en el sudeste asiático, Oriente Medio y Europa.

La batalla se traslada a la bolsa de valores

La semana pasada, Tesla cerró con una caída del 2,6% en el valor de sus acciones en la Bolsa de Nueva York.

Dan Ives, de Wedbush Securities, señaló que “la cifra de ventas trimestrales de Tesla fue muy superior a las previsiones de algunos analistas”.

El especialista, según detalló AFP, informó que la compañía se enfrenta a un "entorno de demanda más difícil tras la finalización del crédito fiscal para vehículos eléctricos, mientras que Europa sigue representando un escollo para sus entregas".

"Las ventas en mercados más pequeños y emergentes han comenzado a mostrar mayores tasas de crecimiento de lo esperado, lo que parece compensar las caídas en regiones clave como China y Europa", añadió Ives.

