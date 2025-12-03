El Gobierno nacional asignó el cupo de 50.000 autos eléctricos e híbridos que ingresarán al país en 2026 sin aranceles, lo que se estima podría provocar una caída en los precios.
La decisión se plasmó en la Resolución 513/2025 de la Secretaría de Industria que se publicó hoy en el Boletín Oficial. Allí se adjudicó 50 mil autos eléctricos, híbridos, mild-hybrid y enchufables para ingresar al país durante 2026 con arancel de importación cero, medida que tendrá efectos sobre la competencia, la oferta y los valores finales al consumidor.
El combustible a US$ 7 impulsa un boom de autos eléctricos en Uruguay
La convocatoria alcanzó un nivel inédito de demanda: se recibieron más de 160 mil solicitudes, más de tres veces el cupo disponible.
El beneficio aplica a vehículos con valor FOB inferior a USD 16.000, lo que apunta a gamas medias y compactas. En total, ingresarán 71 modelos de 32 marcas, un volumen que expande la diversidad de la oferta y presiona sobre los precios de los autos tradicionales.
Cómo quedó distribuido el cupo
El Gobierno asignó el cupo en dos tramos:
19.280 unidades para terminales automotrices.
30.720 unidades para importadores, que absorbieron la parte no requerida por las terminales.
Además, se habilitaron 9.856 unidades adicionales remanentes del cupo 2025, que deberán ingresar al país antes del 31 de enero de 2026. Esto implica que en menos de dos meses podrían arribar casi 60 mil vehículos de tecnologías alternativas, una magnitud que no tiene antecedentes en el mercado argentino.
Impacto económico: mayor competencia y presión bajista sobre precios
El efecto más inmediato será sobre la estructura de competencia del mercado, que durante los últimos años operó con fuerte restricción de oferta y precios crecientes. El arancel cero permite reducciones de entre 20% y 35% en el precio final de los autos eléctricos e híbridos, lo que obliga a las automotrices tradicionales a revisar estrategias de financiamiento, equipamiento y posicionamiento de sus modelos de combustión interna.
Sebastián Beato: “Argentina está en proceso de preparación para los autos eléctricos
El ingreso masivo de modelos con mayor tecnología y eficiencia energética también puede modificar la demanda estructural del mercado: muchos consumidores podrían optar por vehículos sustentables si el precio final queda por debajo de autos compactos nacionales o regionales.
Desde el punto de vista macroeconómico, la medida incide por tres vías:
Competencia interna: más oferta reduce la presión inflacionaria en bienes durables.
Cuenta corriente: en el corto plazo aumenta la importación de vehículos, pero a mediano plazo se apunta a atraer inversiones en ensamblaje local.
Eficiencia energética: autos eléctricos reducen la demanda de combustibles, con impacto en subsidios energéticos y balanza comercial de hidrocarburos.
Listado Marcas Modelos Cupo 2026
AION UTV
ARCFOX
ARCFOX S5
ARCFOX T1
ARCFOX T5
KAOLA S
BAIC
BJ30
EU5
X55 HYBRID
X7 HYBRID
BESTUN
T77
T99
BYD
DOLPHIN
DOLPHIN G
DOLPHIN MINI
SEAL 5
SONG PRO
YUAN PRO
CHANGAN
CS55
EADO
CHERY
ARRIZO 8
TIGGO 2
TIGGO 4
TIGGO 5
TIGGO 7
TIGGO 8
DEEPAL
DEEPAL S05
DFSK
E5
GLORY 500
DONGFENG
BOX
HUGE
MAGE
FORTHING
M4
S50EVK
SX5G
GAC
EMKOO
ES
GS4
GREAT WALL HAVAL
H6
H7
JOLION
ORA V7
JAC
E30X
JS6
JETOUR
T1
JMEV
EVEASY
KAIYI
X7
LYNK&CO
LYNK&CO 02
LYNK&CO 06
LYNK&CO01
MG
MG3
ZS
SKYWELL
ET5
HT-i
S06
S07
SUZUKI
ACROSS
SWIFT
VOLKSWAGEN
ID3
XPENG
D03
ZHIDOU
RAINBOW
Teminales
FIAT- 600 HYBRID
LEAPMOTOR - B10 REEV DESIGN - C10 REEV DESIGN
FORD - TERRITORY TREND 1.5L HÍBRIDA AT
CHEVROLET - CAPTIVA PHEV - SPARK EUV
CITROËN - C3 HYBRID MAX - C4 HYBRID PLUS
RENAULT -ARKANA E-TECH HYBRID - ESPRIT ALPINE
lr