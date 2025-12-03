miércoles 03 de diciembre de 2025
ECONOMIA
Resolución 513/2025

Boom eléctrico: el Gobierno liberó 50 mil autos sin arancel para 2026 y llegan 70 modelos nuevos al país

La Resolución 513/2025 asignó 50 mil vehículos eléctricos e híbridos para la importación con arancel cero el próximo año. Con 71 modelos de 32 marcas y una demanda récord de 160 mil solicitudes, el Gobierno busca ampliar la oferta y contener precios.

Autos eléctricos
Autos eléctricos | Cedoc

El Gobierno nacional asignó el cupo de 50.000 autos eléctricos e híbridos que ingresarán al país en 2026 sin aranceles, lo que se estima podría provocar una caída en los precios.

La decisión se plasmó en la Resolución 513/2025 de la Secretaría de Industria que se publicó hoy en el Boletín Oficial. Allí se adjudicó 50 mil autos eléctricos, híbridos, mild-hybrid y enchufables para ingresar al país durante 2026 con arancel de importación cero, medida que tendrá efectos sobre la competencia, la oferta y los valores finales al consumidor.

El combustible a US$ 7 impulsa un boom de autos eléctricos en Uruguay

La convocatoria alcanzó un nivel inédito de demanda: se recibieron más de 160 mil solicitudes, más de tres veces el cupo disponible.

El beneficio aplica a vehículos con valor FOB inferior a USD 16.000, lo que apunta a gamas medias y compactas. En total, ingresarán 71 modelos de 32 marcas, un volumen que expande la diversidad de la oferta y presiona sobre los precios de los autos tradicionales.

Cómo quedó distribuido el cupo

El Gobierno asignó el cupo en dos tramos:

19.280 unidades para terminales automotrices.

30.720 unidades para importadores, que absorbieron la parte no requerida por las terminales.

Además, se habilitaron 9.856 unidades adicionales remanentes del cupo 2025, que deberán ingresar al país antes del 31 de enero de 2026. Esto implica que en menos de dos meses podrían arribar casi 60 mil vehículos de tecnologías alternativas, una magnitud que no tiene antecedentes en el mercado argentino.

Impacto económico: mayor competencia y presión bajista sobre precios

El efecto más inmediato será sobre la estructura de competencia del mercado, que durante los últimos años operó con fuerte restricción de oferta y precios crecientes. El arancel cero permite reducciones de entre 20% y 35% en el precio final de los autos eléctricos e híbridos, lo que obliga a las automotrices tradicionales a revisar estrategias de financiamiento, equipamiento y posicionamiento de sus modelos de combustión interna.

Sebastián Beato: “Argentina está en proceso de preparación para los autos eléctricos

El ingreso masivo de modelos con mayor tecnología y eficiencia energética también puede modificar la demanda estructural del mercado: muchos consumidores podrían optar por vehículos sustentables si el precio final queda por debajo de autos compactos nacionales o regionales.

12-4-2025-Autos eléctricos

Desde el punto de vista macroeconómico, la medida incide por tres vías:

Competencia interna: más oferta reduce la presión inflacionaria en bienes durables.

Cuenta corriente: en el corto plazo aumenta la importación de vehículos, pero a mediano plazo se apunta a atraer inversiones en ensamblaje local.

Eficiencia energética: autos eléctricos reducen la demanda de combustibles, con impacto en subsidios energéticos y balanza comercial de hidrocarburos.

Listado Marcas Modelos Cupo 2026

AION UTV

ARCFOX

ARCFOX S5

ARCFOX T1

ARCFOX T5

KAOLA S

BAIC

BJ30

EU5

X55 HYBRID

X7 HYBRID

BESTUN

T77

T99

BYD

DOLPHIN

DOLPHIN G

DOLPHIN MINI

SEAL 5

SONG PRO

YUAN PRO

CHANGAN

CS55

EADO

CHERY

ARRIZO 8

TIGGO 2

TIGGO 4

TIGGO 5

TIGGO 7

TIGGO 8

DEEPAL

DEEPAL S05

DFSK

E5

GLORY 500

DONGFENG

BOX

HUGE

MAGE

FORTHING

M4

S50EVK

SX5G

GAC

EMKOO

ES

GS4

GREAT WALL HAVAL

H6

H7

JOLION

ORA V7

JAC

E30X

JS6

JETOUR

T1

JMEV

EVEASY

KAIYI

X7

LYNK&CO

LYNK&CO 02

LYNK&CO 06

LYNK&CO01

MG

MG3

ZS

SKYWELL

ET5

HT-i

S06

S07

SUZUKI

ACROSS

SWIFT

VOLKSWAGEN

ID3

XPENG

D03

ZHIDOU

RAINBOW

Teminales

FIAT- 600 HYBRID

LEAPMOTOR - B10 REEV DESIGN - C10 REEV DESIGN

FORD - TERRITORY TREND 1.5L HÍBRIDA AT

CHEVROLET - CAPTIVA PHEV - SPARK EUV

CITROËN - C3 HYBRID MAX - C4 HYBRID PLUS

RENAULT -ARKANA E-TECH HYBRID - ESPRIT ALPINE

lr

