El Gobierno nacional asignó el cupo de 50.000 autos eléctricos e híbridos que ingresarán al país en 2026 sin aranceles, lo que se estima podría provocar una caída en los precios.

La decisión se plasmó en la Resolución 513/2025 de la Secretaría de Industria que se publicó hoy en el Boletín Oficial. Allí se adjudicó 50 mil autos eléctricos, híbridos, mild-hybrid y enchufables para ingresar al país durante 2026 con arancel de importación cero, medida que tendrá efectos sobre la competencia, la oferta y los valores finales al consumidor.

El combustible a US$ 7 impulsa un boom de autos eléctricos en Uruguay

La convocatoria alcanzó un nivel inédito de demanda: se recibieron más de 160 mil solicitudes, más de tres veces el cupo disponible.

El beneficio aplica a vehículos con valor FOB inferior a USD 16.000, lo que apunta a gamas medias y compactas. En total, ingresarán 71 modelos de 32 marcas, un volumen que expande la diversidad de la oferta y presiona sobre los precios de los autos tradicionales.

Cómo quedó distribuido el cupo

El Gobierno asignó el cupo en dos tramos:

19.280 unidades para terminales automotrices. 30.720 unidades para importadores, que absorbieron la parte no requerida por las terminales.

Además, se habilitaron 9.856 unidades adicionales remanentes del cupo 2025, que deberán ingresar al país antes del 31 de enero de 2026. Esto implica que en menos de dos meses podrían arribar casi 60 mil vehículos de tecnologías alternativas, una magnitud que no tiene antecedentes en el mercado argentino.

Impacto económico: mayor competencia y presión bajista sobre precios

El efecto más inmediato será sobre la estructura de competencia del mercado, que durante los últimos años operó con fuerte restricción de oferta y precios crecientes. El arancel cero permite reducciones de entre 20% y 35% en el precio final de los autos eléctricos e híbridos, lo que obliga a las automotrices tradicionales a revisar estrategias de financiamiento, equipamiento y posicionamiento de sus modelos de combustión interna.

Sebastián Beato: “Argentina está en proceso de preparación para los autos eléctricos

El ingreso masivo de modelos con mayor tecnología y eficiencia energética también puede modificar la demanda estructural del mercado: muchos consumidores podrían optar por vehículos sustentables si el precio final queda por debajo de autos compactos nacionales o regionales.

Desde el punto de vista macroeconómico, la medida incide por tres vías:

Competencia interna: más oferta reduce la presión inflacionaria en bienes durables. Cuenta corriente: en el corto plazo aumenta la importación de vehículos, pero a mediano plazo se apunta a atraer inversiones en ensamblaje local. Eficiencia energética: autos eléctricos reducen la demanda de combustibles, con impacto en subsidios energéticos y balanza comercial de hidrocarburos.

Listado Marcas Modelos Cupo 2026

AION UTV ARCFOX ARCFOX S5 ARCFOX T1 ARCFOX T5 KAOLA S BAIC BJ30 EU5 X55 HYBRID X7 HYBRID BESTUN T77 T99 BYD DOLPHIN DOLPHIN G DOLPHIN MINI SEAL 5 SONG PRO YUAN PRO CHANGAN CS55 EADO CHERY ARRIZO 8 TIGGO 2 TIGGO 4 TIGGO 5 TIGGO 7 TIGGO 8 DEEPAL DEEPAL S05 DFSK E5 GLORY 500 DONGFENG BOX HUGE MAGE FORTHING M4 S50EVK SX5G GAC EMKOO ES GS4 GREAT WALL HAVAL H6 H7 JOLION ORA V7 JAC E30X JS6 JETOUR T1 JMEV EVEASY KAIYI X7 LYNK&CO LYNK&CO 02 LYNK&CO 06 LYNK&CO01 MG MG3 ZS SKYWELL ET5 HT-i S06 S07 SUZUKI ACROSS SWIFT VOLKSWAGEN ID3 XPENG D03 ZHIDOU RAINBOW

Teminales

FIAT- 600 HYBRID LEAPMOTOR - B10 REEV DESIGN - C10 REEV DESIGN FORD - TERRITORY TREND 1.5L HÍBRIDA AT CHEVROLET - CAPTIVA PHEV - SPARK EUV CITROËN - C3 HYBRID MAX - C4 HYBRID PLUS RENAULT -ARKANA E-TECH HYBRID - ESPRIT ALPINE

lr