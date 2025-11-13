La asombrosa propuesta de Noruega para la movilidad “inteligente”: carga inalámbrica de autos eléctricos a través del pavimento

Noruega originó una asombrosa propuesta para la movilidad “inteligente” e impedir la contaminación en las rutas de su país, precisamente en la localidad de Trondheim. Una serie de bobinas de cobre instaladas bajo el asfalto, generan un campo magnético y transfieren energía por medio de una carga inalámbrica a los autos eléctricos mientras se encuentran en circulación. La instalación está diseñada para resistir las condiciones extremas como nieve, hielo y humedad.

El proyecto piloto tiene apenas cien metros de extensión y los ingenieros locales aspiran a poder aplicar la tecnología a gran escala. Una de las grandes pruebas a sortear, será si el sistema podrá tolerar la circulación de vehículos de mayor porte.

El gobierno abrió convocatoria para un nuevo cupo de 50 mil vehículos híbridos sin arancel en 2026

En 2024, el 88,9% de los autos 0 Kilómetro que se vendieron en suelo noruego fueron eléctricos. Desde el Poder Ejecutivo local se han propuesto que los vehículos produzcan “cero emisiones” (eléctricos o de hidrógeno) para 2025. Actualmente, no existe ningún otro país que tenga más automóviles dieléctricos per cápita.

Debido al objetivo que buscan alcanzar, se están impulsando todo tipo de incentivos para hacer que la población opte por una alternativa más ecológica como son lo siguientes: subsidios, descuentos en parkings, peajes y billetes de ferry, y permiso para conducir por los carriles de taxi y autobús.

Durante los primeros testeos, los micros eléctricos lograron recibir hasta 65 kilovatios de potencia en movimiento, lo suficiente para mantener la batería estable y sin detenerse.

La secretaria general de la Asociación Noruega del Auto Eléctrico, Christina Bu, señaló que “quizás la iniciativa de mayor peso, sea la suba de impuestos para la compra de vehículos que funcionan con diésel o nafta”.

El proyecto futurista de Noruega: las rutas como “puntos de carga dinámica” y achicar el tamaño de las baterías

La iniciativa fue creada por la empresa israelí que desarrolla sistemas de carga inalámbrica para autos eléctricos, Electreon Wireless, en colaboración con las autoridades del Ministerio de transporte de la ciudad de Trondheim, Noruega

La meta es lograr que las rutas se conviertan en “puntos de carga dinámica” que reduzcan la dependencia de estaciones fijas y la reducción del tamaño de las baterías en los vehículos.

Autobuses en la localida de Trondheim, Noruega

Una de las ventajas más prometedoras de esta tecnología es la posibilidad de fabricar autos eléctricos con baterías más pequeñas. Como resultado, bajarían considerablemente los costos de producción y el impacto ambiental asociado a la extracción de litio.

Además, la tecnología de carga inalámbrica de los autos eléctricos permitiría ampliar la autonomía, sin necesidad de esperar horas en una estación de carga fija.

Los expertos señalaron que “si los resultados son positivos, las carreteras con carga inalámbrica podrían implementarse primero en rutas urbanas y líneas de transporte público, donde los recorridos son más predecibles. En el futuro, podría extenderse a autopistas completas, conectando ciudades y reduciendo drásticamente la huella de carbono del transporte terrestre”.

