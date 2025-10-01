Así serán las estaciones de carga para autos eléctricos que instalarán.

En el marco de un proyecto de sustentabilidad, se habilitarán los primeros puestos de carga para autos eléctricos en la vía pública en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una iniciativa que apuntará a facilitar la transición hacia vehículos menos contaminantes y a acompañar el crecimiento de esta tecnología en el país.

Será un total de 400 puestos que se instalarán en los próximos dos años en: estaciones de servicio, garajes comerciales, veredas de parques o plazas, frente a estacionamientos públicos administrados por el Gobierno porteño.

Según informa el Gobierno de la Ciudad en la actualidad solo hay 42 estaciones, todas privadas, con acceso limitado y muchas sin la potencia mínima de 22 kW.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Programa de Electromovilidad Porteña informa que los puestos de carga estarán distribuidos en diferentes barrios y fueron instalados en lugares de alto tránsito, como avenidas principales y zonas comerciales. Cada estación contará con tecnología de última generación, capaz de abastecer a distintos modelos de autos eléctricos que circulan actualmente en el país.

Este plan se implementará en conjunto con el sector privado: las empresas estarán a cargo de la inversión, instalación y mantenimiento de los cargadores, mientras que la Ciudad fijará los requisitos técnicos, dará los permisos y garantizará el ordenamiento urbano.

El sistema es sencillo: los usuarios pueden conectar su vehículo y, en pocos minutos, obtener la energía necesaria para continuar su recorrido.