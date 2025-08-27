La china BYD desembarca en Argentina, lanza preventa y tendría dos concesionarios en Córdoba

La compañía automotriz BYD (Build Your Dreams), un gigante industrial de China, anunció de forma oficial su desembarco en el país. En ese marco, anunció que desde hoy inicia la primera preventa exclusiva de tres de sus modelos. Y comienzan a confirmarse los primeros concesionarios oficiales en Córdoba. La primera empresa en hacer el anuncio oficial es Familia Parra. A ellos se sumaría Grupo Tagle.

Desde BYD se comunicó que La entrada de la empresa en el mercado argentino representa un profundo compromiso con la electrificación de la flota automotriz nacional — trayendo modelos diseñados para la eficiencia energética, el diseño de vanguardia y cero emisiones — y, a través de este lanzamiento, la compañía refuerza aún más su dedicación a acelerar la transición hacia un futuro más sostenible, impulsando el desarrollo de infraestructura de carga y forjando alianzas estratégicas con actores locales en los sectores energético y automotriz.

"Estamos muy orgullosos de comenzar este nuevo capítulo en Argentina, un mercado clave para la expansión regional. Nuestra propuesta combina innovación, seguridad, compromiso ambiental y precios competitivos. Queremos ofrecer a los argentinos una verdadera alternativa hacia una movilidad más limpia y eficiente", señaló Gerente General de BYD ARGENTINA, Stephen Deng.

Características Clave de los Modelos de BYD que Llegan a Argentina

BYD YUAN PRO es un SUV 100% eléctrico que combina estilo urbano con eficiencia eléctrica. Es más espacioso que el promedio de su segmento, con un baúl de 1.210 litros y asientos rebatibles, con capacidad para cinco pasajeros. Incorpora el Sistema Inteligente de Cabina de BYD con una pantalla giratoria de 12.8 pulgadas y el asistente de voz Hi BYD.

BYD SONG PRO DM-I es un SUV Híbrido Enchufable que combina rendimiento, potencia y tecnología. Es la opción ideal para viajes largos y eficientes, con capacidad para cinco pasajeros, ofreciendo comodidad y amplitud. Este modelo es el híbrido enchufable más accesible del mercado. Gracias a su sistema de entretenimiento, la pantalla puede utilizarse tanto en modo horizontal como vertical e incluso dividirse para ejecutar dos aplicaciones de manera simultánea.

BYD DOLPHIN MINI es una opción funcional, eficiente y divertida. Este hatchback 100% eléctrico, con un diseño deportivo de la Serie Ocean, incorpora un sistema operativo inteligente con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, más espacio interior que el promedio de su categoría y una cabina inteligente. Cabe destacar que este BYD DOLPHIN MINI fue galardonado con el título de World Urban Car en World Car Awards 2025 celebrado en el New York International Auto Show, superando a otros 11 competidores de élite de todo el mundo.

A partir de hoy, con un valor inicial de USD 500 o su equivalente en pesos argentinos, los clientes podrán reservar su BYD YUAN PRO, BYD SONG PRO DM-I y BYD DOLPHIN MINI. Cuanto antes reserven, más beneficios adicionales van a recibir. Las personas interesadas pueden acceder a la página https://www.byd.com/ar para recibir toda la información correspondiente.

Primeros concesionarios en Córdoba.

Grupo Tagle será uno de los concesionarios oficiales de la marca china en la provincia, aunque aún se aguarda confirmación oficial por parte de la empresa.

En tanto, Familia Parra acaba de comunicar que fue designada concesionario oficial BYD, líder mundial en electromovilidad, en Córdoba. "Para nosotros es un orgullo ser parte del desembarco del líder tecnológico BYD en el país. Apostamos a un futuro más sostenible y queremos que nuestros clientes puedan vivir la experiencia de la movilidad eléctrica con el respaldo y la confianza de Familia Parra", dijo Sebastián Parra, director de la compañía con más de 38 años de trayectoria en el mercado automotor.

La inauguración del nuevo salón, ubicado en Av. Monseñor Pablo Cabrera 1835, se llevará a cabo en las próximas semanas. Será un amplio e innovador espacio de 1.500 metros cuadrados totalmente renovado para exhibición de unidades, espacio de taller y repuestos con toda la tecnología exclusiva de BYD. Además, está prevista la apertura de puntos de venta en centros comerciales de la ciudad.

"Con esta incorporación, la empresa se pone a la vanguardia de la tecnología, innovación y movilidad sustentable, ofreciendo a sus clientes una propuesta integral que incluye venta de vehículos y servicio de postventa oficial", dijo Diego Parra, director de Postventa de la compañía.