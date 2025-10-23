Musk pidió a los accionistas de Tesla que aprueben su multimillonario paquete salarial

Elon Musk, la persona más rica del mundo, cerró la llamada de resultados de Tesla Inc. pidiendo a los inversionistas que aprueben su paquete salarial de US$1 billón y criticando a las firmas asesoras que se han manifestado en contra de la propuesta.

“Debe haber suficiente control de voto para ejercer una fuerte influencia, pero no tanto como para que no puedan despedirme si me vuelvo loco”, dijo Musk, interrumpiendo a su director financiero al final de la llamada, que duró más de una hora.

Fue un cierre clásico de Musk: un final explosivo para una llamada por lo demás rutinaria, centrada en las iniciativas de Tesla en inteligencia artificial, robots humanoides y conducción autónoma. Los accionistas votarán sobre el paquete salarial en la reunión anual de la empresa, el 6 de noviembre en Austin.

Las acciones de Tesla cayeron un 3,9% en las operaciones previas a la apertura el jueves en Nueva York. En lo que va del año, acumulan un alza de casi 9%, por debajo del avance de 14% del índice S&P 500.

Las firmas asesoras Institutional Shareholder Services (ISS) y Glass Lewis recomendaron a los inversionistas rechazar el inédito pago, cuyo valor depende de que Tesla cumpla con múltiples metas de valor de mercado y de desempeño operativo. ISS citó “preocupaciones no mitigadas” sobre la magnitud y el diseño de la compensación, mientras Glass Lewis advirtió sobre su potencial para diluir la participación accionaria de otros inversionistas.

Musk reiteró, como en ocasiones anteriores, que el control de voto es más importante para él que la compensación monetaria de Tesla.

“No me siento cómodo construyendo un ejército de robots aquí y luego ser expulsado por unas recomendaciones absurdas de ISS y Glass Lewis, que no tienen ni idea”, afirmó.

Tras la intervención de Musk, el director financiero, Vaibhav Taneja, retomó sus comentarios finales, elogiando el “trabajo excepcional” del comité especial del directorio en la elaboración del plan.

“Nada se aprobará hasta que los accionistas obtengan rendimientos sustanciales”, dijo Taneja, quien instó dos veces más a votar a favor del plan.

Musk, de 54 años, ocupa el primer lugar en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, con una fortuna estimada en US$455.000 millones.

