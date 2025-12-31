Michael Burry niega apuestas bajistas pese a críticas a Tesla

Michael Burry, el gestor de fondos que se hizo famoso por The Big Short, negó estar en corto en acciones de Tesla Inc., pese a haber calificado a la compañía previamente este mes como “ridículamente sobrevalorada”.

“No estoy en corto”, dijo Burry en respuesta a un usuario en X que le preguntó si apostaría contra Tesla.

El reconocido inversionista construyó su reputación al anticipar el colapso del mercado inmobiliario de Estados Unidos antes de la crisis financiera de 2008. Desde su caída en abril, cuando las maniobras políticas de Elon Musk despertaron temores de que su interés en dirigir la empresa pudiera estar disminuyendo, las acciones de Tesla protagonizaron un repunte espectacular y se acercan a máximos históricos.

Los comentarios de Burry llegan después de que Tesla diera el paso inusual el lunes de publicar una serie de estimaciones de ventas que sugieren que las perspectivas para sus entregas de vehículos podrían ser inferiores a lo que muchos inversionistas esperaban.

Tesla se encamina a su segunda caída consecutiva en las ventas anuales de vehículos, con la compañía elaborando una estimación promedio de 1,6 millones de entregas, una baja de más de el 8% frente al año anterior. Las proyecciones del fabricante para los próximos tres años también se sitúan por debajo de los promedios recopilados por Bloomberg.

