Tesla presenta una versión del Model Y a US$ 39.990 tras fin de incentivos en EE.UU.

Tesla Inc. presentó una versión del Model Y con un precio más accesible de US$39.990, para contrarrestar la pérdida de incentivos en EE.UU. para autos eléctricos.

El precio inicial es aproximadamente 11% más bajo que el del Model Y base anterior, según el sitio web de la compañía. Esta nueva versión tiene una autonomía estimada de 321 millas, 10% menor que la del modelo premium, carece de pantalla táctil en la segunda fila y posee menos de la mitad de los parlantes del sistema de audio original.

Tesla ha estado generando expectación por modelos más económicos desde principios del año pasado, cuando algunos inversionistas y ejecutivos se alarmaron por la decisión del director ejecutivo Elon Musk de restar prioridad al desarrollo de un vehículo de unos US$25.000. En cambio, ha centrado sus esfuerzos en la tecnología de conducción autónoma y en robots humanoides.

Durante la última presentación de resultados, ejecutivos de Tesla señalaron que, aunque la compañía comenzó a fabricar un modelo más económico en junio, decidieron posponer su producción hasta después de que EE.UU. eliminara los créditos fiscales federales de hasta US$7.500. El director financiero, Vaibhav Taneja, advirtió que el aumento de la producción será más lento de lo previsto inicialmente.

Las ventas de Tesla

Aunque Tesla viene de un trimestre récord en entregas de vehículos, sus ventas globales han caído cerca de 6% en lo que va del año. Se espera que la demanda de autos eléctricos en su mayor mercado disminuya tras la eliminación de los incentivos en EE.UU.

Analistas de BloombergNEF estiman que las ventas en EE.UU. de modelos eléctricos puros e híbridos enchufables caerán a unos 332.000 vehículos en los últimos tres meses del año, desde casi 500.000 unidades en el tercer trimestre.

Las acciones de Tesla bajaban 3,2% a las 15:09 en Nueva York, reduciendo su ganancia acumulada en el año a 8,6%.