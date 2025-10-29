Nvidia se convirtió este miércoles en la primera empresa de la historia en superar los 5 billones de dólares de valor en la bolsa, impulsado por la demanda de sus microchips de inteligencia artificial. En medio de un nuevo repunte bursátil, las acciones de la corporación subieron 4,7%; ya acumula un aumento de más del 50% en lo que va del año.

La compañía superó el hito de la valoración después de que el director ejecutivo Jensen Huang anunciara que recibieron pedidos de chips de IA por $500.000 millones de dólares, y divulgara que la empresa va a construir siete supercomputadoras para el gobierno de Estados Unidos.

Con este logro, Nvidia se consolida como la empresa más valiosa del mundo y se aleja de las compañías que la siguen en la lista, todas gigantes tecnológicas. Apple y Microsoft cotizan cerca de los 4 billones de dólares, una marca que Nvidia había alcanzado el 9 de julio de 2025. Alphabet (Google), Amazon y Meta Platforms (Facebook) se encuentran por detrás, con 3,25, 2,44 y 1,88 millones de dólares en capitalización bursátil, respectivamente.

El producto estrella de Nvidia son hoy los chips de inteligencia artificial que llaman coloquialmente "fábricas de IA". Este liderazgo bursátil de Nvidia parece señalar una época de supremacía del hardware sobre el software.

El director ejecutivo, Jensen Huang, anunció "una nueva revolución industrial" gracias a sus "fábricas de IA"

El hito se produjo después de una serie de anuncios estratégicos que la compañía realizó durante su conferencia GTC (GPU Technology Conference) en Washington. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, presentó una visión ambiciosa, al señalar que la infraestructura y las "fábricas de IA" de la compañía están dando forma a "una nueva revolución industrial".

Estas "fábricas de IA" son infraestructuras informáticas especializadas, diseñadas para gestionar todo el ciclo de vida de la IA, desde el ingreso y procesamiento de datos hasta el entrenamiento de modelos, el ajuste fino y la inferencia (uso del modelo entrenado) a gran escala. Están equipadas con hardware avanzado, donde el núcleo son los potentes chips de GPU de Nvidia.

La empresa refuerza vínculos con gigantes tecnológicos

La compañía también concretó fuertes alianzas estratégicas. Anunció su colaboración con el Departamento de Energía de EEUU para construir las siete supercomputadoras, y cerró acuerdos clave con Uber en el desarrollo de vehículos autónomos, con Eli Lilly en biotecnología y con Nokia para el desarrollo de redes 6G.

Nvidia presentó además NVQLink, una arquitectura abierta destinada a acelerar la computación cuántica junto a socios como Rigetti e IonQ. Asimismo, reforzó sus vínculos con gigantes tecnológicos de peso como Palantir, Oracle, Cisco y T-Mobile.

El contexto político favoreció la expansión. El presidente Donald Trump adelantó una reunión con Huang para discutir los chips Blackwell. Estos chips podrían ser autorizados para exportarse a China. Aunque Nvidia no concretó ventas recientes en ese mercado, se negocia actualmente un acuerdo que permitiría las exportaciones con un impuesto del 15% sobre los ingresos.

En un contexto más amplio, Wall Street alcanzó máximos históricos este miércoles. Los principales índices bursátiles subieron, impulsados por el optimismo generalizado alrededor de la inteligencia artificial, aunque en voz baja algunos operadores hablen del temor a una burbuja.

También influyeron las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de EEUU. Se estima que la Fed podría recortar las tasas en un cuarto de punto porcentual este mismo miércoles. Los operadores esperan otro recorte en diciembre. Los inversores también están atentos a cualquier plan para finalizar la política restrictiva estatal.