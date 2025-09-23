Nvidia invertirá US$ 100.000 millones en OpenAI para centros de datos

Nvidia Corp. invertirá hasta US$100.000 millones en OpenAI para apoyar la construcción de nuevos centros de datos y la infraestructura necesaria para impulsar la inteligencia artificial, lo que supone un acuerdo multimillonario entre dos de las mayores empresas del sector.

La inversión tiene por objeto ayudar a OpenAI a construir centros de datos con una capacidad de 10 gigavatios de potencia utilizando los avanzados chips de IA de Nvidia para entrenar y desplegar los modelos de OpenAI.

Según personas familiarizadas con el acuerdo, Nvidia recibirá acciones de OpenAI como parte del convenio. La inversión se realizará por etapas, y los primeros US$10.000 millones se aportarán cuando se implemente el primer gigavatio de potencia de cálculo, según estas fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones eran privadas.

Las empresas firmaron una carta de intenciones para el acuerdo estratégico, según informaron el lunes en un comunicado.

“Todo comienza con la computación”, afirmó Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en el comunicado. “La infraestructura informática será la base de la economía del futuro, y utilizaremos lo que estamos construyendo con Nvidia para crear nuevos avances en IA y empoderar a las personas y las empresas con ellos a gran escala”.

Nvidia ha estado utilizando su poderío financiero para asegurarse de que sus equipos sigan siendo el núcleo de la construcción de sistemas de IA. Mantener a OpenAI como cliente importante puede ayudar al fabricante a consolidar su posición en la industria, ya que la industria se fija en los componentes de sus rivales.

ChatGPT de OpenAI es utilizado por aproximadamente 700 millones de personas cada semana y requiere una gran cantidad de potencia informática para dar servicio y crear sus productos. En el pasado, la empresa se ha enfrentado a limitaciones informáticas para satisfacer la demanda de los clientes, especialmente en los nuevos lanzamientos. El domingo, Altman publicó en redes sociales que su empresa lanzará en las próximas semanas algunos nuevos productos que requieren un uso intensivo de recursos computacionales.

Nvidia y OpenAI no han dado detalles adicionales sobre la inversión ni sobre el calendario. Los representantes de Nvidia declinaron hacer comentarios.

En el comunicado, las empresas afirmaron que “esperan ultimar los detalles de esta nueva fase de colaboración estratégica en las próximas semanas”.

Las acciones han subido alrededor del 36% en lo que va de año.

