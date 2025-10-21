Cuál es la drástica decisión que tomó la exesposa de Jeff Bezos con sus acciones de Amazon y su fortuna

MacKenzie Scott, la empresaria y filántropa, ex esposa de Jeff Bezos, redujo considerablemente su tenencia en Amazon, hasta los 12.600 millones de dólares.

El dato fue dado a conocer a partir de un documento regulatorio presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos​​ (SEC) con fecha del 30 de septiembre, citado por Bloomberg.

Desde su separación de Bezos en 2019, MacKenzie Scott dirigió su fortuna, estimada en 32.000 millones de dólares, hacia la filantropía, comprometiéndose a donar la mayor parte de su patrimonio.

Tras quedarse con aproximadamente el 4% de Amazon tras el divorcio, canalizó 19.000 millones de dólares a más de 2.000 organizaciones sin fines de lucro en los últimos cinco años. El enfoque de Scott en causas de diversidad, equidad e inclusión se reflejó en sus aportes recientes. El monto promedio de sus donaciones desde entonces ronda los 5 millones de dólares.

Una de las donaciones más destacadas fue de 42 millones de dólares a 10.000 Degrees, una organización del Área de la Bahía dedicada a facilitar el acceso universitario para estudiantes de bajos ingresos y, en su mayoría, con diversidad étnica y cultural.

Según un informe de Fortune, esta contribución siguió a una donación de 70 millones de dólares a universidades históricamente negras (HBCU) a través de la organización sin fines de lucro UNCF.