Todo eso que leeremos

“¿Para qué contar mi trabajo o las novedades? Todo está en el catálogo”, repetía Arnaldo Orfila Reynal cada vez que negaba una entrevista. Modelo del editor comprometido de la industria del libro, con un ojo en los autores y otro en el mercado, el platense sabía muy bien dónde iban sus cajas de Fondo de Cultura Económica y Siglo XXI; Orfila Reynal vivió persecución y vaivenes económicos creando editoriales regionales sostenibles de proyección internacional, inventando lectores pensantes, que estaba seguro que “son las mejoras cosas que podemos hacer por toda América Latina”. En un contexto local en el cual el 40% de las editoriales redujo sus ventas, y otro 40% se mantuvo igual que el año pasado, según los distintos editores consultados, en medio del “desmantelamiento de instituciones educativas y culturales”, queda “la esperanza y resistencia de decir ¡qué bueno este libro! y darle para delante”, arremete Mariano Blatt, el poeta y editor de Blatt & Ríos.

“Veo parecido al año que pasó, los mismos problemas en 2026, así de nivel económico general estancado o en retroceso. Ya no nos queda mucho que innovar, ya no tenemos más que trabajar, estar más cerca de la librería para saber por qué no nos pagan, a ver cómo podemos hacer para que nos paguen, pensar cómo comunicar los libros y generar contenido de calidad para las redes sociales. Nada nuevo. Nada que no hayamos hecho”, amplía Blatt algunos de los problemas de las editoriales que se sintetizan en la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, los altos costos de producción y las dificultades para que los precios acompañen la inflación. “Fue un año complicado para el mercado del libro. En un contexto de baja de consumo generalizada, la compra de libros se ve muy afectada. Dentro de todo, al haber tenido novedades que funcionaron muy bien durante todo el año, lo estamos terminando bien. Los libros más vendidos fueron La llamada, de Leila Guerriero, y Un lugar soleado para gente sombría y Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enriquez”, informa Sebastián Lidijover desde Anagrama.

Sintomáticamente, la gran mayoría de medianas y pequeñas editoriales, que soporta el 76% de la bibliodiversidad y el descubrimiento de nuevas literaturas en Argentina, no arriesgan en confirmar un plan editorial en 2026. Señalan fuera de micrófono los editores: “Hay que ser cautos con lo que se viene, asimismo, por respeto a los escritores. Es que el año anterior estuvo dominado por la poca venta, un sistema de comercialización muy al borde, muy difícil cobrar. Esas son las dificultades que se encuentran con los libreros además pasándola mal, no pudiendo pagar sueldos, por ende no pudiendo pagarles a las editoriales”, enfatizan. Pese a que fuentes oficiales marcaron más ventas en grandes fechas, como la Feria del Libro, el 56% mejoró aunque el 28% empeoró con respecto a 2024, y una plataforma como Mercado Libre afirma haber aumentado un 40% la comercialización online.

En el intento de “sostener las ventas y estructuras de costos en un escenario de consumo debilitado”, señalaron en la última encuesta de la Cámara Argentina del Libro 33 editoriales y distribuidoras a fines de agosto pasado, varias editoriales independientes se la juegan en el impredecible marzo de 2026, a 50 años del inicio de la criminal dictadura, como Blatt & Ríos. “Empezamos el año con Olimpo, de Blas Matamoro, que fue el primer libro censurado por la dictadura del 76. Mandaron a retirar todos los ejemplares de la venta y los quemaron. O sea, es un libro que nunca circuló. Matamoro escribió un ensayo sobre los olímpicos argentinos, sobre Juan Manuel de Rosas, Julio Roca, Juan Perón, Susana Giménez, Moria Casán. Ensayos que hace 50 años esperan ser leídos. Y, meses más tarde, vamos a presentar entre nosotros a la española Laura Vivar con una novela, que sale tanto en Argentina como en España –donde también editamos–, sobre el rol de las mujeres durante la Guerra Civil y la dura posguerra del franquismo”, acota Mariano Blatt.

“Nuestra gran apuesta para 2026 es Tsundoku. El arte japonés de acumular libros”, suma Hernán López Winne, uno de los editores de Godot, “es un libro versátil que aborda un tema que todos los que estamos en contacto con libros tenemos muy presente: el hecho de acumular libros, de seguir comprando libros, a sabiendas de que lo más probable es que nunca podamos leerlos. Corrido de una mirada, a través de la historia de Izumi, una lectora japonesa, transita distintas aristas del tsundoku, desde su origen, su significado, su diferencia con la bibliofilia y la bibliomanía, e interpela permanentemente a lectoras y lectores para que se sientan incorporados a ese mundo. El autor es el colectivo anónimo Taiki Rayto Pim”. Y oteando puertas adentro, “las ventas en 2025 recuperaron algo de lo catastrófico que fue 2024. La primera mitad del año fue muy buena y la segunda se acható un poco. Pudimos cumplir con el plan editorial. La expectativa para 2026, que tenemos más de 30 novedades programadas, es terminar de recuperar niveles de venta de 2023 al menos (2022 sería ideal), y al mismo tiempo seguir afianzando nuestro trabajo en el resto de los países donde tenemos distribución: Uruguay, Chile, Colombia, México, España, Bolivia y Perú”, señala.

Quiénes mueven la cuchara. “La más vendida fue Vestido de novia, la segunda novela de la mexicana Socorro Venegas, que además estuvo en el país con motivo de la Feria de Editores con presentaciones con mucho público y repercusión en medios”, señala Santiago Kahn, de La Parte Maldita, marcando la preferencia de mujeres escritoras entre las más recurrentes de las listas como Mariana Enriquez, Samanta Schweblin y Agustina Bazterrica. Y mientras realza la “gran novedad” del sello en los ensayos de Flannery O’Connor, deja un postal de deseos en el arbolito: “Ojalá que sea mejor que estos últimos dos años”, recordando el mal trago de mantener el stock y la cadena de pagos, y defender la Ley de Defensa de la Actividad Librera y su régimen de precio de venta al público fijo.

El promedio de 11 a 25 novedades es la norma en el 31% de los casos relevados por la CAL, y poco menos del 20% supera los 30 nuevos títulos en distribución, mientras solamente el 15% factura más de mil millones. La Argentina viene reduciendo las novedades a menos de 15 mil anuales, en tiradas físicas que arrojan la media de 600 ejemplares, algo que obviamente atenta contra la multiplicidad de voces y mentalidades en papel y e-book. El promedio en tiraje sale de que en el sector abundan las editoriales que facturan de 100 a 500 millones, o sea las editoriales pequeñas y medianas denominadas independientes.

El romantasy de Anna K. Franco y Agustina Cámara (Del Fondo), seguramente bombazos para la celebrada edición 50 de la Feria del Libro, parece ser la llave que explica el sostenido incremento del sector juvenil en el ecosistema del libro, y que colabora a que el cuadro general resulte en angostos descansos antes del abismo. Otra tendencia muy valorada es actualmente el diálogo entre alimentación y ética, la corriente exposición “Políticas del sabor” en el Centro Cultural Recoleta es otra cuchara más, y Vinilo publicará Dietéticas para la vida, de Tamara Tenenbaum y Natalia Kiako.

Qué bueno volver a verte. Acontecimientos prepara 2025 en los inéditos de Michel Foucault sobre Nietzsche (Siglo XXI), la edición de la poesía completa de Juana Bignozzi y otra vuelta de arte en un manual de Diana Aisenberg (Adriana Hidalgo), y los ensayos completos de Jorge Luis Borges (Alfaguara), a cuarenta años de su muerte –¿sabrán del aniversario en Cultura de Nación que tiene paralizado el Centro de Estudios Borgeanos de la Biblioteca Nacional, salvo por una placa en la puerta de Moreno 564 con los nombres del secretario y la hermana del Presidente?–. Más alegrías al lector de bien dará el regreso de la pigliana Serie del recienvenido (FCE), dirigida por Aníbal Jarkowski, con novelas de Silvia Moyano del Barco, Andrés Rivera y Juan Martini, más en la misma firma, la siempre imprescindible Elvira Orphée con Cuentos completos.

Hablando de esenciales, se anuncia la publicación veinte aniversario de Donde yo no estaba, de Marcelo Cohen, por Sigilo, 700 páginas con el diario que escribe Aliano D’Evanderey para vaciar todo un yo en la experiencia de la lengua, y ramificar así de las mejores novelas del milenio. Y, en el mismo estante de imperdibles, El país del humo (Fiordo), el único libro de cuentos de Sara Gallardo, que escrito a mediados de los setenta antes del bloqueo narrativo de la escritora y periodista de Eisejuaz, es la original reescritura de la historia argentina vista desde arriba, a punto de estrellar.

“El libro, por naturaleza, fue siempre el patrimonio de una minoría, lo es ahora, lo seguirá siendo en el futuro, quizá cada vez más. Esa minoría no es la elite económicamente poderosa, políticamente dirigente. Es la minoría pensante”, advertía en 1971 Marco Denevi, de quien se cumplen 60 años de la publicación por Eudeba del borgeano Falsificaciones. El libro, amenazado en el pasado, agredido en este futuro, indetenible arma de cultura y transformación del presente.

Anagrama. En febrero sale Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerriero, y en marzo la editorial de casa matriz española publicará las nuevas novelas de Patricio Pron, Martín Kohan y Julian Barnes. Emmanuel Carrère con Koljós retorna al relato familiar que despunta con el funeral de su madre. Durante el año se lanzará, de Camila Fabbri, El día que apagaron la luz, sobre la tragedia de Cromañón; un compendium con los tres diarios de Ricardo Piglia; el último libro de Andrea Bajani, El aniversario, que en España ya se posicionó como uno de los mejores libros de 2025; y la última novela de Daniel Saldaña París, Los nombres de mi padre.

Ampersand. La editorial de Ana Mosqueda publicará Historia natural y mítica de los elefantes II, de José Emilio Burucúa y Nicolás Kwiatkowski, la fabulosa continuación de la historia natural y mítica del paquidermo con eje central en el continente africano y su caza indiscriminada por el marfil durante el siglo XIX, dentro de Fuera de Serie. Figurines, de Renata Schussheim, será en la misma colección el recorrido en primera persona por el proceso creativo y vital de la artista y diseñadora. Dennis Duncan –y una deslumbrante historia del índice–, Nora Catelli, Ignacio Echevarría, Walter Benjamin y Thomas Browne más nombres del sello especializado en la historia de la cultura escrita y la moda.

Edhasa. Dos extraños, de Luis Gusmán; La demora y la prisa, de Pablo Gerchunoff, y El impulso igualitario, de Juan Carlos Torre, resultan los primeros títulos de la editorial de la avenida Córdoba. Jaime Bayly regresa para presentar en la Feria del Libro Los golpistas, donde promete “otra novela sin pelos en la lengua para contar los entresijos de las dictaduras latinoamericanas, con especial énfasis en la Venezuela de Hugo Chávez y la Cuba de Fidel Castro”. Puntos cumbres: la monumental Pessoa. Una biografía, de Richard Zenith, el principal divulgador de la literatura portuguesa entre los anglosajones, y quien trabajó doce años para este estudio definitivo sobre el escritor del Libro del desasosiego, y el increíble libro objeto Cruces. Historia de dos almas, de Alex Landragin.

Ediciones Godot. Lo que entiendo por Borges, de Martín Kohan, en el año borgeano, “más que un libro sobre Borges” indagará sobre cómo se construye un culto literario y qué dice de nosotros esa devoción. Además del novedoso enfoque oriental a la pasión del libro en Tsundoku, destacado por los editores, y las siempre bienvenidas reediciones de Gustavo Ferreyra, Virgina Woolf, Joseph Roth y Fredric Jameson, La condición obrera, de Simone Weill, reintroducen las búsquedas de esta intelectual incómoda, y revelan una filosofía y una moral para repensar el mundo del trabajo.

Ediciones La Parte Maldita. A pie con Stevenson y Rimbaud, crónicas y traducción de Mariano Andrade (autor de Aristas, uno de los libros más exquisitos del catálogo), que recuperan textos y crónicas, a partir de viajes a pie de los escritores decimonónicos; y Misterio y maneras, libro de ensayos de escritura de Flannery O’Connor, traducción de Inés Garland, representan las joyas de la editorial independiente junto a la reedición de La octava maravilla, la novela de imaginación filosófica de Vlady Kociancich, con prólogo de Adolfo Bioy Casares.

Eterna Cadencia. “Se va terminando otro año complejo y desafiante para el mundo del libro, pero, como siempre, seguimos apostando a la literatura como territorio de pensamiento y transformación”, anuncia sin retobes la editorial palermitana la tanda de novedades. Lina Meruane, Lydia Davis, Claire-Louise Bennett y Nicole Flattery son los nombres de peso que empiezan Sylvia Molloy y “Amigos”, el último libro en que la autora de En breve cárcel estaba trabajando antes de fallecer en 2022, y Jorge Consiglio, quien comparte su última novela, Campo visual.

Fondo de Cultura Económica. Además del comentado regreso de la Serie del recienvenido, se destaca para el sello mexicano Cruces, de Violeta Gorodischer, “una niña que crece en un pueblo fronterizo de Brasil, cerca de un cementerio, y el presente de esa misma protagonista, ahora adulta, que trabaja como acompañante de enfermos terminales”; No soy turista, de María Rosa Oliver, que recopila textos de la narradora argentina y su incansable compromiso político por la mujer; y Matar un comisario, de Jorge Consiglio e Iñaki Echeverría, novela gráfica que reconstruye la historia del comisario Ramón Falcón y del obrero anarquista Simón Radowitzky. La memoria de la década del 70 estará en Corrupción y dictadura, de Martín Astarita, y Genocidios III, de Daniel Feierstein. La yapa para recordar: El libro de los errores, de José Emilio Burucúa y Daniel Samoilovich, en el que se aborda el abanico de matices del engaño.

InterZona. La ciencia ficción de mil estrellas con las nuevas traducciones de Solaris, de Stanisław Lem, y Metrópolis, de Thea von Harbou. La narrativa argentina también se las trae con títulos importantes y novedades de Ariel Magnus, Guillermo Piro, Carlos Chernov, Marcelo Cohen y Luisa Valenzuela. Oriente aporta en la editora dirigida por Guido Indij con una antología “que nos trae la respiración de la dinastía Tang”, Tengo vino, luna y flores, traducida por Édgar Trevizo, y Kwaidan, de Lafcadio Hearn, donde “espectros y criaturas nacen del choque entre Oriente y Occidente”.

Marea. A cincuenta años del sanguinario 1976, Marea propone un cronograma editorial atravesado por la memoria, la reflexión histórica y el debate público, con una serie de títulos que vuelven sobre la última dictadura militar y sus consecuencias políticas, sociales y culturales. Se publicarán Basterra. El ojo de la memoria, de Pablo Corso; La última batalla, una novela de Edgardo Esteban sobre Malvinas, y Te voy a contar quién soy, de Marcela Bublik, ilustrado por Catalina De Sanctis. Otros autores destacados son Hernán Brienza, Miriam Lewin, Eduardo Grüner y Silvia Saítta. Patricio Zunini presentará la biografía del gran editor Daniel Divinsky, a un año del fallecimiento.

Penguin Random House. El gigante global adelanta una catarata de novedades en best seller de ficción internacionales, Stephen King, John Grisham, Arturo Pérez-Reverte, María Oruña y Elísabet Benavent; y locales, Viviana Rivero, Federico Andahazi y Gloria V. Casañas, por citar algunos. Escritores argentinos y extranjeros de prestigio literario tendrán nuevas publicaciones, Claudia Piñeiro, Selva Almada, Dolores Reyes, Daniel Guebel, Alan Pauls, Fernanda Laguna, Cecilia Pavón, Cynthia Rimsky, Han Kang y J.M. Coetzee, entre otros.

En no ficción, Penguin Random House anuncia nuevos trabajos de Daniel Balmaceda, Pacho O’Donnell, Pablo Sirvén, Eduardo Sacheri, Federico Lorenz, Juan Bautista Yofre e Isabel Allende.

Planeta. Para destacar anuncia en Seix Barral a Valeria Tentoni y Elvira Lindo; en Emecé a César Aira, Liliana Villanueva, Pedro Mairal y Cynthia Matayoshi; en Tusquets a Camila Sosa Villada, Santiago Loza y Thomas Pynchon; en Planeta a Fabián Casas; antologías de Juan Diego Incardona y Ricardo Romero, e icónicas reediciones de Pedro Lemebel, Silvina Ocampo, Juan José Saer, Jacques Lacan, Agatha Christie, Philip K. Dick, Ray Bradbury, J.G. Ballard y Juan Forn. Los cómics también tendrán puntos altos en Gatitos samuráis, de Max Aguirre, y los clásicos del detenido-desaparecido Héctor Germán Oesterheld Ernie Pike y El eternauta.

