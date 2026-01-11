El poder del canon

El arte brilla de muchas maneras. Su más alto esplendor fulge en la originalidad o autenticidad de las obras, pero también la fuerza artística se extiende mediante las copias de las grandes obras. La condición de copia no es disminución o merma sino variación, multiplicación y propagación del genial logro artístico originario.

La reividicación y comprensión del canon de las grandes obras es la cima hacia la que busca elevarse el análisis de La victoria de las copias, de MiIena Gallipoli, con prólogo de Laura Malosetti Costa. Gallipoli es historiadora y actualmente responsable del Área de Investigación del Museo de Calcos de la Cárcova.

Desde el siglo XVIII, por la noción de copias, sea dibujos, grabados, fotografías y calcos, las grandes obras canónicas del arte occidental se propagaron en la amplitud geográfica. Obras vibrantes dentro de un canon constituido, como La Gioconda de Leonardo da Vinci o el David de Miguel Ángel en la modernidad, pero también gemas rescatadas de los tesoros antiguos, como las esculturas de la Grecia antigua: el Laocoonte, la Venus de Milo, o La Victoria de Samotracia, descubierta en la isla homónima en 1863 por un cónsul francés aficionado a la arqueología.

En un principio, la circulación de las copias contribuyó a conferir fama y resplandor canónico a algunas obras. La duplicación de los originales era un imperativo de la propia conformación del canon artístico; y en su comienzo las duplicaciones en yeso eran también “una parte esencial de la educación artística” que surgía de la “imitación de los antiguos”. Luego, las copias fueron depreciadas.

En contra de esa mirada despreciativa, la autora destaca que su investigación es una “historia que va a contramano del ‘aura’ del original y que busca rescatar una serie de momentos, discursos y prácticas que exaltaron las ventajas y las virtudes de las copias... una victoria de las copias, en definitiva”.

En su derrotero en la historia, la traza de los calcos mutó de dignos duplicados de los originales a mercancías y meros objetos de exhibición; mutación decadente cuyas huellas son perseguidas en una constelación de ciudades y sus grandes museos, como París, Nueva York, y también en América Latina, en urbes como Buenos Aires, Santiago de Chile o Río de Janeiro.

Así, a fines del siglo XIX surgió un floreciente mercado de compras de calcos con dos ejemplos particulares como el del Metropolitan Museum of New York ( Met), a partir de 1870, o el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires (MNBA), que recibió aprobación final en 1895, producto de la gestión del pintor y crítico Eduardo Schiaffino.

A su vez, la dinámica de la circulación de los calcos puede ser reducida a una “mirada al interior de la esfera artística”, pero también debe ser proyectada a una dimensión simbólica política que, por ejemplo, en tiempos de la Primera Guerra Mundial, convirtió a La Victoria de Samotracia en representación de una “Francia victoriosa”. Por lo que las copias de los grandes originales en los museos “desplegaban un mensaje político: tener el poder del canon. Los calcos tuvieron poder”.

Las reproduciones de la esculturas canónicas, entonces, trascienden cualquier prejuicio que les arrebate su particular dignidad. La copia re-presenta la sustancia de las grandes obras mediante una comprensión compleja, desde varios ángulos y, en todos los casos, original y copia se unen en los distintos mundos que evocan, aun cuando, hoy, su pasado de esplendor se disuelva en niebla e indiferencia.

La victoria de las copias. Calcos y canon entre el Louvre y América

Autora: Milena Gallipoli

Género: ensayo

Editorial: Ampersand, $ 35.900