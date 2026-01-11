El 11 de enero de 2026, el santoral católico conmemora a San Higinio, uno de los primeros papas de la Iglesia, cuyo pontificado se desarrolló en un período decisivo para la consolidación del cristianismo en Roma y en el mundo mediterráneo.

San Higinio: orden y firmeza en la Iglesia naciente

San Higinio fue de origen griego y asumió como obispo de Roma hacia mediados del siglo II. Según fuentes en inglés como la Catholic Encyclopedia, su pontificado coincidió con el reinado del emperador Antonino Pío, una etapa de relativa calma política, aunque el cristianismo seguía siendo una religión perseguida.

Durante su gobierno, la Iglesia enfrentó importantes desafíos doctrinales. Textos italianos del Santi e Beati señalan que San Higinio debió responder a corrientes consideradas heréticas, especialmente el gnosticismo, que comenzaba a difundirse entre comunidades cristianas y a generar confusión teológica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

San Severino del Nórico, el monje que defendió a los pueblos olvidados del Imperio romano

Uno de los aportes más relevantes atribuidos a San Higinio fue la organización interna de la Iglesia romana. Fuentes anglófonas destacan que estableció una distinción clara entre clérigos y laicos y promovió una estructura eclesial más definida, sentando bases para el desarrollo institucional posterior.

Aunque no se conservan escritos propios, su pontificado es recordado por la firmeza doctrinal y la estabilidad que aportó a una Iglesia aún frágil. La tradición lo venera como mártir, entendiendo su vida pastoral como un testimonio de fe sostenido en un contexto hostil.

San Higinio fue sepultado en Roma y su memoria se mantuvo viva en los antiguos calendarios litúrgicos. Su figura representa a los primeros pastores que, sin grandes gestos públicos, garantizaron la continuidad apostólica y la unidad de la fe cristiana.

Las oraciones dedicadas a San Higinio piden fidelidad a la doctrina, claridad espiritual y fortaleza para sostener la fe en tiempos de confusión. Es invocado especialmente por quienes ejercen responsabilidades de conducción en la Iglesia.

Además de San Higinio, el 11 de enero el calendario recuerda a otros santos y mártires de la Iglesia primitiva. La fecha se sitúa dentro del tiempo de Navidad, prolongando la reflexión sobre la Encarnación de Cristo en una Iglesia que comenzaba a organizarse y a definirse en la historia.

En la Ciudad de Buenos Aires, la memoria de los primeros papas puede evocarse en la Catedral Metropolitana, donde se honra la sucesión apostólica y se reza por la unidad y fidelidad doctrinal de la Iglesia, valores profundamente ligados al legado de San Higinio.