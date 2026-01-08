El 8 de enero de 2026, el santoral católico conmemora a San Severino del Nórico, una figura singular del cristianismo tardoantiguo que dedicó su vida a asistir espiritual y materialmente a las poblaciones del Danubio durante el colapso del Imperio romano de Occidente.

San Severino del Nórico: fe y liderazgo en tiempos de derrumbe

San Severino nació a comienzos del siglo V, aunque sus orígenes exactos son inciertos. Según fuentes en inglés, recibió una sólida formación religiosa y optó por una vida ascética antes de establecerse como misionero en la región del Nórico, actual Austria.

Su misión se desarrolló en un contexto de extrema inestabilidad. Textos italianos del Santi e Beati señalan que el retiro de las legiones romanas dejó a las poblaciones locales expuestas a invasiones, hambrunas y violencia constante, sin estructuras políticas que las protegieran.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Santo Tomás Becket, el arzobispo que enfrentó al poder y murió por la libertad de la Iglesia

San Severino se convirtió en una figura de referencia moral y práctica. Organizó ayuda para los pobres, negoció con jefes bárbaros y promovió la oración y la conversión. Fuentes anglófonas destacan que su autoridad no provenía de cargos oficiales, sino de su coherencia personal y su valentía.

Además de su labor espiritual, fue reconocido por su capacidad de previsión. Crónicas relatan que advirtió a comunidades enteras sobre ataques inminentes, logrando salvar vidas mediante evacuaciones y acuerdos diplomáticos con pueblos invasores.

Tras su muerte en el año 482, su figura fue inmortalizada por su discípulo Eugipio, quien escribió una de las biografías más importantes del cristianismo antiguo. Este texto es una de las principales fuentes para comprender la transición entre el mundo romano y la Europa medieval cristiana.

San Raimundo de Peñafort, el jurista que dio orden y coherencia al derecho de la Iglesia

San Severino es venerado como protector de pueblos en crisis, refugiados y comunidades vulnerables. Las oraciones dedicadas a él piden fortaleza ante la incertidumbre, liderazgo ético y capacidad de servir en contextos de colapso social.

Además de San Severino del Nórico, el 8 de enero el calendario litúrgico recuerda a otros santos y beatos de los primeros siglos. La fecha se sitúa dentro del tiempo de Navidad, un período que resalta la presencia de Dios incluso en medio de la fragilidad histórica.

En la Ciudad de Buenos Aires, la memoria de misioneros y pastores de frontera como San Severino puede evocarse en la Basílica del Santísimo Sacramento, donde se reza especialmente por los pueblos en conflicto, los desplazados y quienes trabajan por la paz y la asistencia humanitaria.