El 7 de enero de 2026, el santoral católico conmemora a San Raimundo de Peñafort, sacerdote dominico del siglo XIII y uno de los juristas más influyentes de la historia de la Iglesia. Su labor intelectual marcó un antes y un después en la organización del derecho canónico.

San Raimundo de Peñafort: fe, ley y servicio eclesial

Raimundo nació hacia 1175 en Cataluña y se formó en derecho civil y eclesiástico en la Universidad de Bolonia, uno de los principales centros jurídicos de Europa. Según fuentes en inglés, se destacó por su rigor intelectual y su capacidad para ordenar textos legales complejos.

Tras ingresar en la Orden de Predicadores, fue llamado a Roma por el papa Gregorio IX, quien le encomendó una tarea decisiva: recopilar y sistematizar las decretales pontificias. El resultado fue el Liber Extra, una obra que organizó de manera clara y coherente la legislación de la Iglesia y se convirtió en referencia durante siglos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las fuentes italianas del Santi e Beati señalan que San Raimundo no fue solo un jurista, sino también un pastor atento a las personas. Su visión del derecho estaba orientada a la justicia, la misericordia y la correcta administración de los sacramentos, especialmente en el ámbito de la penitencia.

Santa María, Madre de Dios, la figura que abre el año en el corazón del cristianismo

San Raimundo también tuvo un papel relevante en la expansión misionera. Impulsó el estudio del árabe y del hebreo para facilitar el diálogo con judíos y musulmanes, convencido de que el conocimiento era clave para una evangelización respetuosa y eficaz. Fuentes destacan su apertura intelectual en un contexto de fuertes tensiones religiosas.

Una de las tradiciones más conocidas sobre su vida relata un viaje milagroso desde Mallorca a Barcelona sobre su manto, episodio simbólico que reforzó su fama de santidad. Más allá del relato legendario, su legado se sostiene en su obra jurídica y su servicio constante a la Iglesia.

San Raimundo murió en 1275 a edad avanzada y fue canonizado en 1601. Es venerado como patrono de los juristas, abogados y estudiosos del derecho canónico. Las oraciones dedicadas a él piden rectitud moral, sabiduría en la toma de decisiones y sentido de justicia.

Además de San Raimundo de Peñafort, el 7 de enero el calendario recuerda a otros santos y beatos de la tradición cristiana. La fecha se sitúa dentro del tiempo de Navidad, prolongando la reflexión sobre la encarnación de Cristo en la vida social, cultural y jurídica de los pueblos.

En la Ciudad de Buenos Aires, la memoria de San Raimundo de Peñafort puede evocarse en la Basílica de Santo Domingo, donde se honra la tradición dominica y se reza especialmente por quienes trabajan en el ámbito del derecho, la justicia y el servicio público, en sintonía con el legado de este gran canonista.