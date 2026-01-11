El acuerdo UE-Mercosur fortalece a Lula y deja a Milei pegado a la ofensiva de EE.UU.

El presidente Javier Milei todavía no decidió si viajará el próximo sábado a Asunción, Paraguay, para participar de la rúbrica del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. El pacto comercial será posible después de la votación mayoritaria de los 27 países que forman parte del tratado de Maastricht. Todavía queda un camino por recorrer para que concluya el proceso que comenzó hace 25 años, pero la decisión mayoritaria de los socios europeos permitirá, por ahora, la firma del acuerdo por parte de los dos bloques regionales. También abrirá una implementación provisoria del pacto hasta que haya ratificaciones parlamentarias comunitarias y en cada uno de los países involucrados.

En la Casa Rosada buscaron mostrarse eufóricos después de las últimas decisiones que surgieron en Bruselas. “Todo acuerdo que sea para comerciar y producir más es favorable y lo vemos por el camino correcto”, dijo a PERFIL una fuente cercana al mandatario. Sin embargo, el alto funcionario no pudo confirmar que Milei le pondrá el cuerpo a este paso económico que sus funcionarios consideran tan auspicioso. Por ahora, el encargado de poner la firma será el canciller Pablo Quirno, y, si el Presidente se suma, será después de una serie de consultas.

“Javier es un líder mundial, su figura trasciende la región”, definen en el Gobierno. Con esas palabras dimensionan el lugar que ocupa el pacto con la UE para el imaginario libertario. Milei considera el acuerdo con el Viejo Continente como un paso importante, pero no más relevante que el vínculo que profundiza con los Estados Unidos y su presidente Donald Trump.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El anuncio de la UE sucedió con una velocidad que sorprendió, especialmente a los observadores que reportan al mandatario argentino. Milei pasa los días más obsesionado en Estados Unidos que en sellar la negociación con el continente que ahora Washington ha decidido relegar de su política exterior, al punto de ponerlo como un virtual oponente. Las coincidencias trasatlánticas que forzó la segunda posguerra mundial entre Europa y Estados Unidos parecen llegar a su fin o, al menos, entraron en un impasse sin desenlace claro que ahora se extenderá a América Latina.

En ese contexto se conoció la decisión europea. Se concretó cuando todavía no se había cumplido una semana de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la extracción del presidente Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores de su residencia oficial para que sean juzgados por narcotráfico en Nueva York. La Casa Blanca impulsa una negociación con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en un contexto de extrema presión bélica que todavía no alumbra los detalles de lo que vendrá. No se sabe si habrá una transición hacia una nueva convocatoria a elecciones en Venezuela o si habrá un largo estatus de convivencia entre un chavismo sin Maduro y una administración trumpista decidida a imponer sus decisiones con respaldo militar. Detrás de esa niebla, la euforia de Milei se desbibuja, porque la sombra de Washington ya no asoma como una ventaja para la relación con Europa. La amenaza de guerra que surca al mar Caribe pone en otro prisma a los beneficiados y perjudicados por el avance de la negociación entre el Mercosur y la UE. Por eso el presidente brasileño Luis Inácio Lula Da Silva lo vivió como un éxito (ver pág. 3). No fue solo una estrategia de comunicación, sino una definición política del gigante amazónico en un momento crítico para el Cono Sur y en el arranque de un año electoral. El anuncio de Bruselas y la próxima visita de la titular de la UE, Ursula von der Leyen, a Paraguay, podría incluir la presencia de todos los mandatarios del Mercosur o solo la del anfitrión. El presidente paraguayo, Santiago Peña, está al frente de la conducción temporaria del bloque sudamericano, y la firma podría incluirlo solo a él y a los demás cancilleres involucrados.

Si se cumple esa premisa, Milei no deberá cruzarse nuevamente con Lula, menos en un contexto regional definido por la tensión por Venezuela y la reciente decisión de Brasil de concluir la atención de los asuntos consulares de la embajada de Argentina en Caracas. Tal como contó PERFIL en su última edición, la Cancillería quiere reabrir la delegación diplomática, pero luego de acordarlo con Estados Unidos. No es la única razón, porque luego de la decisión de Lula de cortar la asistencia con Argentina para cuidarle la embajada, la atención consular quedará en manos del gobierno de Italia, por decisión de su presidenta, Giorgia Meloni, aliada ideológica de Milei y Trump.

Lula habría decidido terminar el acercamiento después de comprobar que su par argentino había distribuido en las redes sociales una foto del mandatario brasileño con Maduro. Pero también sucedió después de la confirmación europea para no dejar morir 25 años de negociaciones con el Mercosur. Así como Lula insistió en acelerar la negociación con Bruselas, ahora vive la firma del acuerdo UE - Mercosur como una respuesta política y económica ante la invasión a Venezuela. También como un triunfo diplomático sobre la administración trumpista, ahora enfocada en conducir al país caribeño y en una creciente tensión con Europa por la guerra en Ucrania. El impacto de la UE no solo llegó a Washington, sino también a Buenos Aires. Por esa razón, distintas fuentes consultadas por PERFIL aseguraron que Milei decidirá su viaje a Asunción luego de consultarlo con Washington y con los demás países con los que busca armar un bloque de países gobernados por fuerzas de derecha y ultraderecha.

La tensión por la embajada en Caracas empeoró el vínculo entre Lula y Milei. Ahora escaló con más fuerza, por parte del presidente argentino, desde que en una entrevista reciente apoyó a “los Bolsonaro”, en referencia a los hijos del capitán del ejército y expresidente Jair Mesías, que está preso por impulsar un golpe y desconocer la derrota que abrió el regreso de Lula al poder. El mensaje no es solo público. Es una señal determinante para un año clave, porque Lula enfrentará elecciones y en su administración saben que Trump y su socio Milei buscarán incidir en la opinión pública para torcer la decisión en su contra. Con ese escenario, el acuerdo con la UE incomoda a Milei y lo deja más atado a Washington que antes. Ahora Buenos Aires está enfocado en reunir a los aliados ideológicos que tiene en la región y prepararse para la polarización regional que se avecina. El disparador se conoció ayer, con el comunicado conjunto que condena la decisión de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de ordenar un recuento del escrutinio de las elecciones que se realizaron el 30 de noviembre. El pronunciamiento fue impulsado por Quirno y sumó las firmas de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Paraguay, cuyo presidente recibirá a Von Der Leyen el próximo sábado.