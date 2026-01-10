Venezuela: Brasil ya no representará a Argentina en la Embajada de Caracas

En las últimas horas, se supo que Brasil ya no representará a la Argentina en la Embajada en Venezuela. El arreglo había comenzado en 2024, cuando por intimidaciones de parte del gobierno de Nicolás Maduro, se pidió asistencia a Brasil respecto de la seguridad oficial de la embajada y sus trabajadores, tal como de los intereses nacionales representados en Caracas. Además, se dio asilo a opositores políticos que se encontraban resguardados por Argentina.

La disputa entre Lula da Silva y Javier Milei: causas y consecuencias

Sin embargo, el hecho de que la relación entre los presidentes de ambas naciones no es la mas cercana, no es un dato menor. Lula da Silva había accedido a brindar ayuda a los diplomáticos argentinos en un intento de acercamiento a Javier Milei. A pesar de esto, lejos estuvo de mejorar su vínculo y, por el contrario, con la captura de Maduro se hicieron más notorias sus diferencias.

En una publicación de Milei, a modo de celebración de la captura del dictador venezolano, se ve un video de un discurso de él mismo respecto de la situación problemática del país, pero continuamente se enfoca la cara de incomodidad del representante de nuestro país vecino. No conforme con ello, el video termina con una foto de Luiz Inácio Lula da Silva abrazado a Nicolas Maduro mientras de fondo se escucha la frase “experimento autoritario”.

Según algunas fuentes que se han comunicado con Infobae, esa habría sido la gota que colmó el vaso e hizo que el acuerdo se echara para atrás.

Es en este contexto, que la misma fuente hablo sobre la posibilidad de que pase a ser Italia quien colabore con la Argentina en Venezuela. Esto tendría sentido teniendo en cuenta la buena relación que mantienen Miliei y Giorgia Meloni, la presienta del Consejo de Ministros italiana, pero esta información aún no ha sido confirmada por el gobierno.

