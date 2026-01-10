Milei llega a Jesús María en busca de “un baño de masas”

El próximo viernes 16 de enero, el anfiteatro José Hernández de Jesús María será el escenario de la primera visita oficial de Javier Milei al interior del país en este 2026. Lejos de la rigidez de los actos oficiales en Buenos Aires, el mandatario optó por el marco popular de la “noche del Chaqueño” para retomar el contacto directo con la provincia que fue clave en su consolidación política.

La llegada del jefe de Estado a Córdoba no es un hecho aislado y ratifica el vínculo con la provincia. Hace poco más de un mes se dio su último desembarco en suelo mediterráneo, el pasado 12 de diciembre, cuando encabezó el “tour de la gratitud” tras la victoria legislativa de octubre.

En aquella oportunidad, Milei volvió a dejar en claro que su interlocutor de confianza en la provincia es Gabriel Bornoroni, quien lo recibió junto a su hermana, Karina Milei. Consolidado como jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, el cordobés se ha convertido en el arquitecto de la búsqueda de consensos con los bloques dialoguistas. Su misión para este trimestre será obtener los votos necesarios para las denominadas “reformas de segunda generación”, que incluyen, entre otras, la reforma laboral y la tributaria.

Frente a un nuevo arribo de Milei, el diputado señaló a Perfil Córdoba: "Creo que lo van a recibir como un presidente que está cambiando la historia de la Argentina. El Presidente tiene un afecto muy especial por Córdoba y una vez más lo va a dejar en claro", afirmó Bornoroni.

Seguridad y lecturas internas

El operativo de seguridad, coordinado por la Casa Militar recibió instrucciones precisas: proteger la investidura pero permitir que el mandatario se “bañe de gente”, evitando aislarlo del público.

La llegada de Milei tiene también una ineludible lectura hacia la interna de la Casa Rosada. Jesús María había sido, hasta ahora, un territorio de alta visibilidad para la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Comitiva

Desde el entorno de Bornoroni aseguran que hay decenas de pedidos para estar cerca del Presidente en un evento de alta exposición y que marcará el inicio del calendario político de 2026, un año clave en el marco de las elecciones ejecutivas que se realizarán en 2027.

“Sólo diputados ya tenemos como una decena, además intendentes, legisladores, es un evento en el que todo el mundo quiere estar”, resumen los organizadores.

Está confirmada la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y por el momento está en duda que llegue la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien suele acompañarlo en este tipo de recorridos.

¿Qué dirá Milei respecto a sus críticas a festivales? Uno de los puntos más destacados de esta visita es la validación que el Ejecutivo nacional hará del festival. En los primeros meses de su gestión, y en el marco de un fuerte enfrentamiento con la cantante Lali Espósito, el presidente cuestionó con dureza el apoyo que el Estado brindaba a los festivales populares. Eso, en su momento, despertó una dura polémica en varias provincias festivaleras.

Pero, a diferencia de las críticas previas de Milei hacia este tipo eventos financiados con fondos públicos, al parecer, esta vez Jesús María sería visto como una excepción. El intendente local, Federico Zárate, ha mantenido un diálogo constante con Bornoroni para mostrarle al Presidente que este es un “festival superavitario” el cual va destinado a una ONG.

Zárate además les subrayó el impacto real de la edición anterior, la 59a. Ese evento dejó un derrame de 30 millones de dólares en la zona, aportó un millón de dólares a la Provincia en Ingresos Brutos y generó para la Nación tres millones de dólares en concepto de IVA.

¿Hablará sobre este tema el Presidente? ¿Destacará este modelo de gestión? Son algunas de las preguntas que se responderán esa noche.

La postura de Llaryora

Sin dudas este tema marcará una diferencia de posturas con el gobernador Martín Llaryora, quien defiende el rol estatal activo en la organización de festivales. “Voy a defender a Cosquín y a Jesús María. Son ejes que promocionan el turismo y generan puestos de trabajo”, sostuvo siempre el gobernador, planteando que el éxito hotelero (que suele rozar el 85%) justifica la inversión pública.

Sus alfiles en redes sociales ya se encargaron de exponer estos temas y de marcar el cambio de comportamiento del Presidente a través de varios posteos. Seguramente, el gobernador también enfatizará el trabajo en materia de obra pública realizado en la autovía que conecta Jesús María con Córdoba y que se terminó de habilitar por completo hace unos pocos días. Con dos carriles por sentido en toda su extensión, desde la Provincia destacaron que “el corredor permite un acceso más ágil, seguro y fluido desde la Capital cordobesa hasta la ciudad anfitriona del tradicional evento”.

La obra incluyó la finalización de la duplicación de calzada en los tramos urbanos de la ruta 9 norte, completando así los 41 kilómetros de autovía continua entre Córdoba y Jesús María.

En la noche del próximo viernes la visita del presidente Javier Milei significará el puntapié inicial de un año políticamente intenso.