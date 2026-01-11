Incendios en Chubut: la Justicia confirmó que el fuego fue intencional

La investigación judicial sobre los incendios que azotan la cordillera de Chubut dio un giro determinante. El fiscal general de la provincia, Carlos Díaz Mayer, confirmó el hallazgo de evidencias que sostienen la hipótesis de un inicio deliberado en el sector de Puerto Patriada. Según los informes periciales, se detectó la presencia de vapores de combustible en el sitio exacto donde se originaron las llamas.

Durante la entrevista, Díaz Mayer fue enfático al describir la gravedad de la ubicación elegida por los responsables. El fuego comenzó el pasado lunes en un punto estratégico entre El Hoyo y el acceso al lago, a escasos metros del único camino de entrada y salida del área. “El que lo prendió sabía que ponía en riesgo a toda la gente que estaba ahí”, advirtió el funcionario en su charla con el canal A24.

En este sentido, el funcionario patagónico recordó que la rapidez del operativo coordinado por el gobernador Ignacio Torres fue crucial para evitar una tragedia mayor: “En este caso podía haber matado a muchísima gente. Pensá que los números dicen que había tres mil personas, ochocientos autos. Imagínate el despiole que se hubiera generado”. Ante la inminencia del peligro, el fiscal relató que las autoridades debieron “salir corriendo ya a frenar para que no empiecen a bajar los autos, porque por este camino único tenían que subir todos los móviles de emergencia”.

Vivir bajo el humo. Desde una perspectiva personal, el fiscal –quien reside en las cercanías del área afectada– describió el panorama actual como de extrema tensión. “Nos tiene sin descansar, en vilo y en alerta permanente”, confesó. Desde su vivienda, ubicada a poco más de mil metros de los focos activos, observa el avance del fuego: “Estoy durmiendo poco y viendo a ver qué pasa, a ver si avanza o no avanza para este lado”.

Respecto de la magnitud del desastre, que ya ha consumido 3.500 hectáreas de bosque nativo, Díaz Mayer destacó la intensidad de la quema. “La columna de humo no está blanca, está entre un gris y un poco más oscura, y es una quema permanente”, concluyó. La Justicia continúa ahora con la recolección de pruebas para dar con los responsables de lo que ya se considera uno de los ataques ambientales más graves de la región.

Corte de ruta. La Dirección Nacional de Vialidad emitió un comunicado urgente para informar la restricción total de tránsito en la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta las localidades de Epuyén y El Hoyo.

La medida, que entró en vigencia a las 15.40, rige para todo tipo de vehículos. Con esta iniciativa, las autoridades de seguridad vial determinaron que la proximidad de las llamas a la calzada, sumada a la nula visibilidad por el humo y las temperaturas extremas sobre el pavimento, representa un riesgo inminente para la vida de los conductores.

El operativo de seguridad busca evitar que particulares queden atrapados en una arteria que es vital para la logística de la región.