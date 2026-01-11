Pobre Patagonia: además de los incendios, el tren Viedma-Bariloche arrolló a un viejo Renault 12

Los incendios patagónicos no dan tregua, se suceden las imágenes devastadoras de las llamas consumiendo hectáreas, casas y amenazando desolados habitantes del sur, y este sábado hasta el Tren Patagónico sumó una mala noticia: embistió a un añejo Renault 12 en las inmediaciones de la localidad de Comallo, en la provincia de Río Negro.

Afortunadamente, el impacto sacó al auto de la traza y la familia que viajaba en el auto solo resultó con lesiones menores, lo que constituye, dada la magnitud de la locomotora y la 'liviandad' del adorable Renault, casi en un milagro.

La Agencia Noticias Argentinas detalló que el accidente se produjo cuando el Tren Patagónico se dirigía desde Viedma hacia San Carlos de Bariloche, y por razones que no se indicaron pero seguramente tienen que ver con alguna imprudente maniobra del auto, la formación embistió al Renault 12 en uno de los cruces que atraviesa y lo arrastró durante varios metros hasta poder detenerse.

Al lugar del siniestro se acercaron efectivos de la subcomisaría 74 y personal de Bomberos, los cuales se encargaron de asistir a los tres ocupantes del auto, una pareja y su hijo menor de edad. Afortunadamente, los tres integrantes de la familia solo presentaban heridas leves.

Las autoridades involucradas permanecieron en el lugar luego del hecho para realizar las primeras tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito, y en paralelo, intervino el área de Criminalística de Bariloche para realizar las pericias correspondientes.

Incendios en la Patagonia

Durante los últimos días, la Patagonia se ha visto fuertemente golpeada por los incendios que no dan tregua, particularmente en la provincia de Chubut. Durante las últimas horas, el parador El Pedregoso se sumó a la lista de las zonas evacuadas en Chubut, encontrándose en el municipio El Hoyo, el más afectado por el fuego desde el 5 de enero.

Zonas como callejón de Núñez y sectores de Aldea San Francisco también debieron ser evacuadas ante el incesante avance de las llamas. En este marco, el Gobierno provincial desplegó un amplio operativo de emergencia, junto con Protección Civil, trasladando a los residentes en micros desde puntos estratégicos hacia la Escuela N.º 223.

El pedregoso se ubica al sur de El Hoyo. Ubicada en el departamento de Cushamen, cuenta con una población muy baja y dispersa y, probablemente por eso, fue muy afectada por los últimos incendios de la zona. Se cuentan más de 3000 personas evacuadas, y según informó Abel Nievas, secretario de Bosques, el fuego destruyo al menos 10 viviendas en Epuyén y se hablan de unas 3500 hectáreas consumidas.

Más de 300 brigadistas, vecinos colaboradores de otras provincias e incluso cuadrillas de Chile, sumado a aviones hidrantes, están colaborando con la situación, la cual se vio empeorada por una fuerte sequía en la zona, la cual sería la peor registrada desde 1965.

