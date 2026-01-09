Pablo Balestreri, el hombre de 50 años que el 13 de diciembre pasado le cayó un vidrio encima desde un cuarto piso mientras tomaba un café en el barrio de Palermo, dijo que volvió a nacer. A casi un mes del hecho, relató cómo atraviesa su recuperación tras haber sufrido graves heridas y aseguró: "Tuve mucha suerte, ahora estoy vivo para contarlo, pero si no estaría en el Cementerio de la Chacarita".

“Estaba sentado en las mesas de afuera, pido un café, me lo dan y luego de unos minutos me cae un vidrio y me desvanezco, pierdo el conocimiento”, indicó Pablo al recordar el incidente. Aquel sábado, se encontraba en un bar ubicado sobre la calle Ciudad de la Paz al 300, cuando un blindex se desprendió del balcón de un departamento situado en un edificio lindero al local.

En los videos captados por una cámara de seguridad se observa cómo el vidrio de un metro cuadrado golpea sobre el lado izquierdo de su cuerpo, esparciendo fragmentos sobre la vereda y la entrada del negocio. Personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) lo atendió y confirmó que había sufrido un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza, por lo que lo trasladaron al Hospital Pirovano.

“La verdad es que ya lo vi mil veces. Creo que no me produce nada, porque ya pasó. La gente del bar me ayudó enseguida. Después vino la ambulancia”, afirmó. En total, recibió más de 20 puntos en el cuero cabelludo pero la peor parte se la llevó en su brazo: un tendón completamente cortado, lo que obligó a ser sometido a una operación de la que aún continúa recuperándose.

“Podía haber perdido el brazo o... la muerte, directamente. Ahora estoy vivo para contarlo, pero si no, esto era terminar el Cementerio de la Chacarita”, manifestó. "Creo que tuve mucha suerte porque otros no lo resisten. Mi cabeza es muy dura“, añadió.

En declaraciones al canal América, sostuvo que se trató de un “milagro” y manifestó: “Le doy gracias a Dios que estoy vivo. Tengo complicaciones, me duele mucho la cabeza, el brazo y ahora tengo que hacer rehabilitación”.

Sobre su día a día, Pablo comentó que va de médico en médico y debe realizarse varios controles: "Viene una enfermera, el clínico pasa varias veces por semana. Estoy rodeado de doctores. No es nada fácil. Tengo que arreglármela con un solo brazo y hasta para cortar la comida me tiene que ayudar mi familia, mi hermana o mi cuñado”, lamentó.

La investigación tras el accidente en Palermo

Según pudo conocer PERFIL, después de que la placa de vidrio se desplomara, efectivos policiales retiraron el otro blindex que había quedado en la estructura de hierro. Además, la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal Amanda Berstein, tomó intervención en el caso, las causas del desprendimiento y si existió negligencia o algún tipo de responsabilidad.

La Ley 6.116 de la Ciudad de Buenos Aires considera fachada al frente de un inmueble y a todo lo lindante con la Línea Oficial, contemplando ello también todo frente, contrafrente y lateral lindante al espacio público. "El propietario o el consorcio de un inmueble está obligado a conservar y mantener el mismo o cualquiera de sus partes en perfecto estado de uso, funcionamiento, seguridad, higiene, salubridad y estética", destaca el texto de la normativa.

Desde el Gobierno porteño, indicaron que ambos "deben responder por daños de desprendimientos, con el consorcio gestionando el cumplimiento y la inspección técnica obligatoria periódica, especialmente en edificios más antiguos". Por el momento, trascendió que el dueño del departamento investigado residiría en Córdoba y Pablo resaltó que "nadie del consorcio" se acercó a pedirle disculpas.

FP/fl