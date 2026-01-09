La Provincia de Buenos Aires inhabilitó a Eugenia Rolón para sacar el registro tras chocar alcoholizada y sin carnet

El escándalo protagonizado por la influencer Eugenia Rolón en la Costa Atlántica escaló este viernes al terreno administrativo con una dura sanción estatal. El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires decidió inhabilitar de oficio a la militante de La Libertad Avanza para tramitar la licencia de conducir en territorio bonaerense. La medida responde a la gravedad de las infracciones cometidas durante el siniestro vial del jueves, donde no solo chocó borracha, sino que lo hizo sin tener registro habilitante.

La resolución fue impulsada directamente por la cartera que conduce Martín Marinucci, al considerar que la conducta de la joven de 23 años representó un peligro inminente para la seguridad pública. Desde el organismo explicaron que se detectaron "dos fallas graves" que pusieron en riesgo la vida de los vecinos del distrito costero: la conducción temeraria bajo los efectos de sustancias y la violación total de las normativas vigentes al ponerse al volante sin estar legalmente apta para hacerlo.

El bloqueo se formalizó a través del Juzgado Provincial de Faltas de Dolores, que tiene jurisdicción sobre la zona del accidente. El tribunal administrativo dispuso con carácter de urgencia la "prohibición preventiva de otorgamiento y expedición de la licencia de conducir" a favor de Rolón. El fallo se ampara en la Ley 13.927 y la Ley Nacional de Tránsito, estableciendo que la restricción se mantendrá vigente “hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre las actuaciones penales y contravencionales en curso”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El episodio que motivó la sanción ocurrió el jueves por la mañana, cuando efectivos del Operativo Sol interceptaron a Rolón luego de que esta realizara maniobras imprudentes y terminara impactando contra un poste de alumbrado público. La prueba de alcoholemia realizada en el lugar arrojó un resultado descomunal de 1.89 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que excede por mucho el límite de tolerancia cero que rige en las rutas y calles de la provincia.

Sin embargo, hubo otro dato que terminó de agravar su situación. Las autoridades constataron que la joven circulaba sin haber tramitado nunca la Licencia Nacional de Conducir. A pesar de esto, se desplazaba en un Honda Fit perteneciente a la familia de su pareja, amparada en una cédula azul a nombre de Iñaki Gutiérrez que, sin el registro de conductor correspondiente, carece de validez legal para manejar.

Tras el secuestro inmediato del auto por parte de la policía, fue el propio Gutiérrez quien debió presentarse en la comisaría para retirar a su novia, quien había sido demorada por las autoridades. El vehículo, además de quedar retenido por la falta de documentación y la alcoholemia positiva, quedó bajo la lupa por otro motivo: los registros oficiales muestran que acumula una deuda por infracciones de tránsito impagas que roza los 900.000 pesos.

Eugenia Rolón chocó alcoholizada con el auto de Iñaki Gutiérrez: el vehículo acumula casi $900.000 en multas

Una maniobra errática a plena luz del día

La mecánica del accidente quedó registrada con claridad gracias a una cámara de seguridad privada de la zona. Las imágenes, captadas a las 8:57 de la mañana, muestran el momento exacto en que el vehículo dobla en una esquina de Mar del Tuyú con un giro excesivamente abierto y sin control. La secuencia termina segundos después, cuando el auto se sale de la calzada y choca de frente contra el poste de luz de una casa, lo cual quedó constatado en el reporte policial.

El caso golpea de lleno con el discurso de la pareja de influencers, conocidos por su militancia digital en favor del gobierno de Javier Milei y su insistencia con “el respeto irrestricto a la ley”. Rolón y Gutiérrez, quienes manejaron en su momento la cuenta de TikTok del Presidente y tuvieron oficinas en la Casa Rosada, quedaron expuestos cometiendo una cadena de ilícitos viales (alcohol, falta de registro y deudas de patentes) que contradicen la narrativa de "el que las hace, las paga" que suelen defender en sus redes.

Ahora, además de afrontar la causa judicial por el siniestro, Rolón se enfrenta a un futuro complicado para volver a manejar. La inhabilitación dictada por la Justicia de Faltas de Dolores le impide acceder al carnet en el corto plazo, y deja un precedente que podría extenderse en el tiempo dependiendo de cómo avance la causa, dejando a la militante con un fuerte costo político sobre sus espaldas.

TC/DCQ