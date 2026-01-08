Quién es Eugenia Rolón, la influencer libertaria que maneja el TikTok de Javier Milei y quedó envuelta en un escándalo vial

“Cristiana. anticomunista. Orgullosamente argentina”. Así se presenta Eugenia Rolón en sus redes sociales. Desde allí construyó una identidad política nítida, alineada sin matices con Javier Milei, a quien respalda de manera constante con publicaciones, consignas y contenidos que replican el discurso libertario. Esa exposición la convirtió en una de las figuras jóvenes más visibles del oficialismo en el ecosistema digital.

Rolón es influencer, militante de La Libertad Avanza y actualmente está a cargo del TikTok del presidente Milei, una de las plataformas clave de la estrategia comunicacional del Gobierno. En las últimas horas, su nombre quedó en el centro de la escena tras protagonizar un siniestro vial en la costa bonaerense: fue detenida en un control del Operativo Sol luego de chocar contra un poste y dar 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia. El vehículo que conducía fue secuestrado.

El episodio ocurrió en Mar de Ajó, Partido de La Costa, alrededor de las 10 de la mañana. El auto, un Honda Fit, no era de su propiedad sino de la familia de su pareja, Iñaki “La Pepona” Gutiérrez, también influencer libertario y parte del equipo de comunicación digital del Presidente. Según el parte policial, Rolón realizaba maniobras imprudentes cuando colisionó contra un poste, y fue su pareja quien se presentó luego en el lugar para retirarla.

Rolón, su militancia y construcción digital

Rolón se reconoce como militante libertaria desde los 16 años. Su activismo político estuvo marcado, desde el inicio, por una fuerte impronta ideológica y una cruzada pública contra el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, uno de los blancos recurrentes del discurso libertario. Esa identidad la posicionó rápidamente dentro del universo juvenil que orbitó alrededor de Milei antes de su llegada a la Presidencia.

Junto a Gutiérrez, acompañó al actual mandatario desde los primeros pasos de su carrera política. Mientras él se consolidó en su momento como el administrador del TikTok presidencial, Rolón supo manejar durante un tiempo las redes sociales de Victoria Villarruel, hasta que se produjo el quiebre político entre el Ejecutivo y la vicepresidenta. Tras esa ruptura, ella quedó fuera de ese esquema y pasó a ocupar otros roles dentro del armado libertario.

Actualmente, Rolón es coordinadora de La Libertad Avanza en San Lorenzo, Santa Fe, su ciudad natal. Durante la campaña electoral, recorrió distintas provincias junto a su pareja para impulsar candidaturas del oficialismo, especialmente de dirigentes sin trayectoria previa ni estructura digital, un terreno en el que ambos se mueven con comodidad.

Cerca del poder

En la Casa Rosada, Gutiérrez y Rolón lograron consolidar un lugar dentro del círculo que acompaña al Presidente, generalmente detrás de cámara pero con influencia en la estrategia comunicacional. En su entorno aseguran que cada uno genera alrededor de 50 mil interacciones diarias sumando sus cuentas y destacan un nivel de engagement que, afirman, supera al de varios ministros.

Eugenia Rolón y su pareja, Iñaki Gutiérrez

Como contó PERFIL, identificados como “mileístas de Javier”, nunca se alinearon formalmente con las agrupaciones juveniles del oficialismo, como Las Fuerzas del Cielo que responde a Santiago Caputo ni el espacio que conduce Sharif Menem. Aun así, cuentan con el respaldo político de Karina Milei, una figura clave en la estructura libertaria.

Rolón mantiene una relación activa con su audiencia: sigue de cerca los comentarios en sus publicaciones y, cuando detecta una crítica o pregunta que suma repercusión, suele convertirla en contenido para un nuevo video.

¿Aspiraciones? políticas

En 2025, Rolón volvió a escena con una candidatura propia. A través de Instagram anunció que competiría como convencional constituyente por el departamento San Lorenzo. La campaña fue austera y generó especulaciones sobre el respaldo real de la Casa Rosada. El resultado la ubicó en el tercer lugar, detrás del intendente Leonardo Raimundo y del senador peronista Armando Traferri.

Hoy, su principal función visible es la gestión del TikTok presidencial, un rol estratégico en un Gobierno que entiende las redes sociales como una herramienta central de construcción política. La reciente polémica vial la expuso, sin embargo, desde un ángulo inesperado y volvió a poner bajo la lupa a una de las jóvenes figuras del oficialismo que hasta ahora había logrado conservar protagonismo sin quedar en el centro del conflicto público.

