La novia de Iñaki Gutiérrez chocó alcoholizada en la Costa: dio 1,89 en alcoholemia y le secuestraron el auto

Una influencer vinculada al entorno presidencial protagonizó este jueves un siniestro vial en la Costa Atlántica bonaerense. Eugenia Rolón, pareja de Iñaki Gutiérrez —referente del esquema comunicacional del Gobierno y cercano al presidente Javier Milei— chocó contra un poste en la zona de Mar de Ajó y dio positivo en un control de alcoholemia, con un resultado de 1,89 gramos de alcohol en sangre.

El hecho ocurrió durante un control realizado por la Policía de la provincia de Buenos Aires. Tras constatar el nivel de alcohol en sangre, los efectivos procedieron al secuestro del vehículo, tal como establece la normativa vigente. Rolón no pudo continuar conduciendo y debió ser retirada del lugar por su pareja, quien se presentó posteriormente en la comisaría.

El episodio generó repercusiones por el vínculo de la influencer con el oficialismo y por el elevado nivel de alcoholemia detectado. Hasta el momento no se reportaron personas heridas, aunque el impacto contra el poste provocó daños materiales. La situación quedó bajo intervención de las autoridades locales.

Noticia en desarrollo