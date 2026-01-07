Milei retoma la agenda federal con una visita al Festival de Jesús María

En el inicio del tercer año de su mandato, el presidente Javier Milei volverá a pisar suelo cordobés, una de las provincias clave de su armado político y escenario de su último viaje de 2025. Con la mira puesta en la reelección de 2027, el mandatario retomará su agenda federal el próximo viernes 16 de enero, cuando asista al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los eventos de música popular más convocantes del país.

El jefe de Estado no participará de la apertura del festival, prevista para este jueves, como había trascendido inicialmente. Sin embargo, estará presente dos días antes del cierre, en una jornada cuyo número central será el folklorista Chaqueño Palavecino. La grilla de esa noche incluye además a El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

La visita fue anticipada por el propio Milei a través de su cuenta de X, al responder una consulta de un seguidor sobre sus próximos destinos. “1) Córdoba 2) PBA”, escribió el mandatario, en referencia a la provincia gobernada por Martín Llaryora, con quien mantiene un vínculo político complejo, y a la provincia de Buenos Aires.

En ese esquema, Mar del Plata será el próximo punto de la gira presidencial. El libertario tiene previsto viajar durante enero a la ciudad balnearia para encabezar una actividad abierta al público, aunque aún no se definió si el acto se realizará en un teatro o en un espacio al aire libre. Milei ya había visitado la ciudad en noviembre pasado, tras la victoria oficialista en las elecciones legislativas de octubre.

Desde La Libertad Avanza (LLA) aseguran que el objetivo es consolidar la presencia territorial del Presidente, con al menos dos recorridas mensuales por el interior del país. La estrategia apunta a fortalecer el sello libertario rumbo al calendario electoral de 2027.

La primera parada de este 2026 será Córdoba, donde el referente partidario es el diputado Gabriel Bornoroni. Por el momento, no están previstas actividades estrictamente partidarias durante la visita presidencial, que se concentrará en la presencia de Milei en el festival el viernes 16.

En cuanto al evento, las entradas para el Festival de Jesús María oscilan entre $48.000 para el público general y $25.000 para jubilados, según los valores oficiales del megaevento cordobés.

A comienzos de diciembre, Javier y Karina Milei ya se habían mostrado en la provincia junto a Gonzalo Roca, abogado electo diputado por LLA en los comicios del 26 de octubre de 2025, como parte de lo que el oficialismo denominó el “tour de la gratitud”.

Córdoba se consolidó como un distrito central en las giras presidenciales: Milei obtuvo allí resultados electorales contundentes tanto en 2023 como en las legislativas de octubre pasado y visitó la provincia en varias oportunidades durante la última campaña.

No obstante, el vínculo con el gobierno provincial estuvo marcado por tensiones. A poco de asumir, en febrero de 2024, el Presidente cuestionó públicamente al gobernador Llaryora por los reclamos vinculados a los subsidios al transporte, discontinuados por la Casa Rosada, y por el uso de fondos provinciales para la promoción de eventos culturales, con críticas explícitas al Cosquín Rock.

La presencia de Milei en Jesús María marcará así su debut en el festival popular más grande del país, en una postal que combina agenda política, territorialidad y una puesta en escena en uno de los escenarios culturales más emblemáticos del verano argentino.