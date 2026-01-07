Una persona identificada como Laura Ester Delmas, de 63 años, se prendió fuego dentro de la comisaría de Campo Grande, en Misiones, después de rociarse con alcohol y encender un encendedor, sufriendo quemaduras en el 35% de su cuerpo. A causa de la forma en que se expresaba, se sospecha que estaba bajo los efectos del alcohol y que su accionar estaba vinculado a la detención de su hijo durante el fin de semana por una contravención.

Antes de cometer el hecho, habría declarado: “Por lo que le hicieron a mi hijo”, según relataron fuentes policiales a medios locales. Dentro de la guardia de prevención de la comisaría, se produjo el episodio frente a los efectivos que estaban de turno. Apenas atravesó la puerta de acceso, prendió el encendedor y lo dejó caer sobre su cuerpo, generando un rápido estallido de llamas. Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia.

Fue trasladada de inmediato al Hospital SAMIC de Oberá, donde permanece asistida respiratoriamente. Los médicos indicaron que la zona más comprometida por las quemaduras es el rostro y que, por precaución, no se realizarán estudios toxicológicos hasta que su evolución sea más estable. Aunque continúa en recuperación, se encuentra fuera de peligro y deberá someterse a una cirugía para limpiar las lesiones y evitar complicaciones futuras.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los efectivos que presenciaron el hecho secuestraron el encendedor, la botella con alcohol y la mochila con sus pertenencias. La causa sigue abierta y las autoridades investigan las circunstancias que llevaron a cometer el acto.

Tercer caso en un mes: un preso muere por quemaduras en cárcel de Córdoba

Un interno falleció en Córdoba tras sufrir graves quemaduras en un incendio intencional dentro de la cárcel de Villa María, marcando el tercer caso similar en la provincia. A partir de lo informado por medios locales, el hecho ocurrió a fines de diciembre en el Establecimiento Penitenciario N°5, donde las llamas se propagaron dentro de una celda de aislamiento.

Se presume que el interno, junto a otro recluso, inició el fuego con colchones como forma de protesta ante la negativa de ser trasladados a un pabellón común. El fuego alcanzó entre el 45% y el 50% del cuerpo de la víctima, con especial afectación en las vías respiratorias. A partir de la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado al Instituto del Quemado de Córdoba capital, donde finalmente falleció el domingo pasado tras varios días de lucha por su vida.

Así lo confirmó el juez de Ejecución Penal, Arturo Ferreyra, quien también confirmó que el recluso que acompañaba a la víctima también resultó herido, aunque en menor medida. Fue asistido en el Hospital Regional Pasteur.

El hecho ocurrió el 26 de diciembre en el Establecimiento Penitenciario N°5

Este caso se suma a otros dos incendios mortales ocurridos en diciembre en prisiones de Córdoba. Allí, las víctimas fueron Agostina Guadalupe Pedraza (24) y María Flavia Ramallo (33), internas del Complejo Penitenciario de Bouwer.

Esta tragedia se desató en la madrugada del 20 de diciembre, cuando una pelea entre ambas derivó en un incendio dentro del pabellón. P.G.A. falleció, mientras que R.M.F., trasladada al hospital en estado crítico, murió horas después. Además, el Servicio Penitenciario de Córdoba precisó que el incidente se registró a la 1:17 de la madrugada y fue controlado por el personal de guardia junto al Grupo de Intervención Rápida (GIRF).

Ante ese escenario, todas las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía de Distrito 1, Turno 3, a cargo de José Mana, y al Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la provincia.

MV