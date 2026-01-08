El nuevo rol de Venezuela a nivel mundial: “Es uno de los puntos de fricción de esta nueva guerra fría”

El analista internacional, Alejandro Laurnagaray, en diálogo con Canal E, explicó el rol del petróleo, la estrategia de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump y las implicancias para América Latina ante lo que fue la intervención de Venezuela.

“Hace 10 años que vengo afirmando que Venezuela es uno de los puntos de fricción de esta nueva guerra fría”, sostuvo Alejandro Laurnagaray, quien luego agregó que se trata de “un coto de caza” dentro de una disputa global por los recursos naturales.

El petróleo y una constante en Venezuela

Asimismo, recordó que la historia venezolana está atravesada por intereses externos vinculados al petróleo: “Han habido cinco golpes de Estado, cuatro de los golpes de Estado han estado casi principalmente causados por el interés por el petróleo”.

En ese sentido, Laurnagaray remarcó que el país se encuentra entre los más ricos en recursos naturales a nivel mundial: “Venezuela es, en términos de recursos naturales, además del petróleo, el gas, el oro, el hierro, el coltán y otros tantos, está entre los 10 principales países del mundo en términos de recursos naturales”.

Los planes de dominación de Donald Trump

Según desarrolló, la política de Estados Unidos responde a una estrategia explícita. “Esto va en línea también con la nueva estrategia de seguridad nacional de Donald Trump”, explicó, y recordó que el presidente estadounidense planteó “dominar el hemisferio occidental por las buenas o por las malas” y “utilizar las herramientas del Estado, las que sean necesarias, para garantizar ese dominio”.

En esa lógica, el entrevistado subrayó que el discurso de Trump dejó en claro cuáles son las prioridades: “En su discurso Trump mencionó, no sé, como 20 veces la palabra petróleo, ni una vez la palabra democracia”.

Respecto al chavismo, sostuvo que logró mantenerse en el poder pese a las presiones externas: “El chavismo ha mantenido el control de los resortes del Estado en términos militares, económicos, políticos”.