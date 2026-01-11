“En martes 13, ni te cases, ni te embarques…” fue una de las frases más populares en muchas culturas de habla hispana, como España, Argentina y Chile, debido a que este día es considerado de mala suerte y superstición. Autores como Agatha Christie y M. R. James aprovecharon estas creencias, creando escenarios y situaciones que intensifican la tensión psicológica del lector.

Las creencias populares, como la asociada al número 13, permiten a los escritores conectar lo real con lo inexplicable, generando en el lector la necesidad de cuestionar lo que observa y anticipar lo que podría suceder.

Por qué Agatha Christie y Conan Doyle utilizaron la fecha del martes 13 como un recurso narrativo

Autores como Agatha Christie y Conan Doyle utilizaron la fecha del martes 13 como un recurso narrativo para aumentar la tensión psicológica en sus tramas.

Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, introdujo la superstición en sus relatos de manera sutil. Algunos personajes creen en hechos sobrenaturales para explicar eventos extraños relacionados con crímenes y asesinatos, mientras que Holmes aplica la lógica y la observación para resolver los casos, evitando caer en supersticiones o explicaciones religiosas. De esta forma, la mente racional logra desentrañar el misterio, atrapando al lector a través de cada personaje y situación.

Por su parte, Agatha Christie, en su novela “Lord Edgware Dies” (1933), utiliza el número 13 tanto en el título como en la narrativa. De manera sutil, este número funciona como símbolo de fatalidad y presagio, reforzando la tensión y la sensación de peligro inminente, características típicas de sus tramas de misterio.

La historia relata cómo una actriz estadounidense, esposa de Lord Edgware, solicita la ayuda de Poirot para tramitar su divorcio. Poirot accede y llega a conocer al marido. Esa misma noche, la actriz asiste a una cena con trece invitados, un número cargado de superstición. A la mañana siguiente, Lord Edgware y otra actriz estadounidense son encontrados asesinados en sus hogares, y Poirot se encarga de investigar el caso.

Si bien el número 13 es el ejemplo más conocido, la literatura de misterio explora otras supersticiones para aumentar la inquietud:

Lugares malditos: casas abandonadas, bosques oscuros o habitaciones prohibidas.

Objetos con significado: espejos, muñecos o relojes que simbolizan presagios.

Rituales y leyendas ancestrales: prácticas o creencias locales que generan miedo y misterio.

