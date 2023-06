Mala suerte: por qué no hay que casarse ni embarcarse un martes 13

Llega un nuevo martes 13 y en muchas culturas esta fecha está asociada a la mala suerte. Están los que "no se casan, no se embarcan y no salen de sus casas" y también los que no le dan importancia. Pero lo cierto es que este día no pasa inadvertido para nadie e incluso existe una fobia diagnosticada.

El origen de esta creencia se encuentra en pensamientos y tradiciones que se remontan a las mitologías más antiguas, ya sea de carácter religioso, pagano y de la mano con el folclore popular. Por eso el número 13, especialmente cuando cae un martes, tiene connotaciones negativas. Lo es también el viernes 13, pero es mencionado mucho más en las culturas anglosajonas.

Estas creencias no tienen fundamentos científicos, por lo cual se consideran que son sólo un mito. Por el lado contrario, hay algunas personas que lo han tomado al revés para resignificarlo, y así, dentro de sus creencias, lo sostienen como un día afortunado.

Número 13, desgracia y mala suerte

La tradición bíblica cuenta que en la Última Cena estaban los doce apóstoles y Jesús. Las interpretaciones posteriores identifican a Judas Iscariote, que traicionó a Cristo al marcarlo con un beso y un saludo frente a los esbirros del Sumo Sacerdote, como el número 13.

En la tradición cristiana, apuntan al libro del Apocalipsis, que en su capítulo 13 habla del Anticristo y la Bestia de siete cabezas y diez cuernos. También se dice que Jesús fue crucificado un viernes 13.

La Cábala judía, por su parte, enumera a 13 espíritus malignos, al igual que las leyendas nórdicas. Los Shedim son demonios descendientes de serpientes, que podrían adoptar rasgos de ángeles o incluso humano. La cifra se asocia también al carnero, la víctima que Abraham debía sacrificar a Dios.

También una leyenda escandinava cuenta que, según la misma tradición, en una cena de dioses en el Valhalla, Loki (la figura mitológica nórdica, no solo el personaje de Marvel), un dios traicionero y caótico y el decimotercer invitado. En el Tarot, este número hace referencia a la muerte y a la desgracia eterna, ya que el Arcano XIII está representado por un esqueleto con una guadaña que corta las cabezas de reyes y plebeyos.

La elección del martes

Sobre el martes, la explicación viene de la mano de la mitología romana. Aquí, Marte es considerado el dios de la Guerra y por lo tanto representa la destrucción, la sangre y la violencia. La deidad dio nombre al planeta del sistema solar, al día de la semana y a marzo.

En tanto, los egipcios consideraban este día como uno de muy mal agüero, porque decían era el del nacimiento de Tifón, uno de los gigantes que se atrevieron a escalar el cielo.

Además, la leyenda dice que un martes 13 se produjo la confusión de lenguas en la Torre de Babel, otro de los relatos que se menciona en la Biblia. En él, luego del diluvio y del arca de Noé, Dios encomendó a los hombres poblar la tierra pero quienes hablaban el mismo idioma, decidieron construir una torre hacia el cielo para hablar con él. Así, los disuadió para que no pudieran entenderse.

Por otro lado, el martes 29 de mayo de 1453, cayó la ciudad de Constantinopla. Según parece, el papa envió una flota de ayuda a la ciudad pero esta cayó antes de que llegaran. Cuando la flota iba a entrar, se cruzaron con barcos de refugiados que huían, y al preguntarles cuándo había caído, les dijeron que el martes. La caída de Constantinopla supuso un profundo trauma para las potencias cristianas.

Por todas estas creencias, no sólo no se aconseja casarse un martes 13, ni embarcarse o salir de casa. En el fondo, la frase popular apunta a no tomar grandes decisiones amorosas o financieras, así también como realizar un viaje o mudarse.

Qué es la triscaidecafobia, el miedo al número 13

La mezcla de ambas creencias hace que para muchas personas se convierta en un mal día. Para algunas personas esta preocupación es tan grande que incluso la fobia tiene un nombre para designarla.

La triscaidecafobia o trececafobia es el miedo irracional al número 13. La palabra triscaidecafobia proviene del griego y está compuesta por 'treis', 'kai' y 'deka', que significan 'tres', 'y' y 'diez' respectivamente, unida a a 'fobia', que significa miedo.

Otras fobias similares son la tetrafobia y la Hexakosioihexekontahexafobia. La primera es la fobia al número 4, ya que en Japón y China es el número 4 en general la cifra desgraciada porque su pronunciación original es shi, que también significa muerte. En el segundo caso, refiere al miedo al número 666, conocido en el cristianismo como el "el número de la bestia", mencionado en el Apocalipsis ligado al Anticristo.

FP CP