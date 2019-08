Martes 13, los mejores memes: "No te cases ni pidas un presupuesto en pesos"

El día martes y el número 13 están asociados desde hace años a la desgracia. Aunque muchos le restan importancia y hasta lo toman como un chiste, para un gran número de personas esta fecha es sinónimo de que algo malo puede pasar y prefieren tomar precauciones como postergar decisiones importantes, no salir de sus casas, no casarse y tampoco embarcarse, como diría el viejo refrán.

En las redes sociales, la fecha no pasó inadvertida. Muchos usuarios hicieron referencia a esta singular jornada, que en la Argentina se vive en medio de una fuerte escalada del dólar y con temperaturas que rozan los cero grados de sensación térmica. "Hoy es martes 13 pero a mí me va mal todos los días del año así que no me preocupo", escribió un joven en sus redes sociales. "Martes 13, no te cases ni pidas un presupuesto en pesos", expresó otro hombre, haciendo referencia a la corrida bancaria que tuvo lugar este lunes 12 agosto tras las elecciones primarias.

Acá, algunos de los mejores memes:

Cuando sabes que mañana es martes 13 pero ni ahí estás porque la yeta y la desgracia te persiguen los 365 días del año. pic.twitter.com/8vwQDV85q7 — P A T Y🇵🇾 (@ferreirapatty10) August 13, 2019

-Hoy es martes 13, no te cases ni te embarq...

-TOMÁ PELOTUDO, ESTAMOS EN MARTES 13 DESDE DICIEMBRE 2015 pic.twitter.com/MTfA0BA2Aa — Kandri®💚☀ (@BienAmayita) August 13, 2019

Al frío sumale que hoy es martes 13. pic.twitter.com/SLcffPGdv1 — Maxso. (@maxsomenos) August 13, 2019

Martes 13, no te cases ni pidas un presupuesto en pesos. — esteban rafele (@estebanrafele) August 13, 2019

Salí a sacar el perro 10 minutos, hermoso día! #Martes13 pic.twitter.com/6mVpUeY8R3 — Lucas (@lcollerone) August 13, 2019

Cuando es martes 13 pero vos tenes yeta los 365 día del año pic.twitter.com/D77EU1ohxh — Macsi Dice (@macsi__) August 13, 2019

#BuenMartes #Martes13 "- PERO NO SE INUNDA MÁS!!!! NO SE INUNDA MÁS!!!! NO SE INUNDA MÁS!!!-" 😏 pic.twitter.com/6LEF9kiHiT — Tengo la Palabra✌ (@EMimi2016) August 13, 2019

Los inicios. El origen de este miedo popular surge a partir de creencias religiosas, mitológicas y leyendas históricas, pero hasta ahora, no hay ningún estudio que pueda justificar las extremas precauciones que genera esa fecha.

Desde la Antigüedad, el número 13 estuvo cargado de connotaciones negativas por distintas razones. La tradición bíblica cuenta que en la Última Cena había doce apóstoles y Jesús. Las interpretaciones posteriores identifican a Judas Izcariote, quien traicionó a Jesús, como el número 13.

Martes 13 ¿mito o realidad?



También en la religión cristiana apuntan al libro del Apocalipsis, que en su capítulo 13 habla del Anticristo y la Bestia de siete cabezas y diez cuernos. La Cábala judía, por su parte, enumera a 13 espíritus malignos, al igual que las leyendas nórdicas. También una leyenda escandinava cuenta que, según la misma tradición, en una cena de dioses en el Valhalla, Loki, el espíritu del mal era el decimotercer invitado.

En el Tarot, este número hace referencia a la muerte y a la desgracia eterna. Respecto a la elección del martes, la explicación viene de la mano de la mitología romana, que tenía a Marte como dios de la Guerra y por lo tanto representa la destrucción, la sangre y la violencia. La deidad dio nombre al planeta del sistema solar, al día de la semana y al mes de marzo.

La mezcla de ambas creencias hace que para muchas personas se convierta en un mal día y para algunos el miedo es tan grande que hasta existe un nombre para designar a la fobia: trezidavomartiofobia.

AB/FeL