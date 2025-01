Algunos desafíos que plantea este nuevo año al periodismo

La Red Ética, uno de los principales recursos con los que cuenta la Fundación Gabo –referente indiscutible sobre las cuestiones que hacen a un periodismo mejor, más responsable, genuino, alejado de todo sectarismo o parcialidad– acaba de publicar un balance de sus actividades en 2024 y un panorama de los desafíos que enfrentamos los periodistas y medios que nos planteamos el mayor acercamiento a la verdad como misión central de este oficio.

“Este 2024 fue testigo de varios cambios radicales en el ecosistema mediático, que impulsados por fenómenos como la transformación tecnológica de la IA, la cada vez más arraigada polarización política, el inminente giro de las ciudadanías hacia el conservadurismo extremo y el avance de la desinformación, lograron poner al periodismo contra las cuerdas”, señala el informe. Agrega: “A pesar de los triunfos y los buenos resultados de un año complejo para el periodismo, mientras empezamos a adentrarnos en lo que será el 2025 no podemos más que preguntarnos por los desafíos y las tensiones que reconfigurarán el oficio y el panorama informativo en el nuevo año. Nos preguntamos por la irrupción de fenómenos como los deep fakes, los ataques directos a la libertad de prensa y el avance de los discursos autoritarios que hacen cada día más difícil la tarea del buen periodismo”.

Red Ética se adentra en los desafíos que plantea a quienes ejercemos este oficio un cambio creciente y no muy favorable: “La velocidad con la que fluye la información en redes sociales ejerce una gran presión sobre el periodismo, que intenta mantenerse al mismo ritmo para atraer tráfico, con la aspiración de no sacrificar el rigor –explica el informe–. Sin embargo, cuando los medios no dedican el tiempo necesario para verificar lo que publican y las audiencias carecen de herramientas críticas para distinguir entre información confiable y narrativas engañosas, el terreno queda abonado para la desinformación. Este año, reflexionamos sobre la necesidad de que los medios replanteen sus modelos para enfrentar este fenómeno. ¿Es posible priorizar la credibilidad por encima de la inmediatez en un sistema económico que premia los clics? Fenómenos como las teorías de conspiración sobre figuras públicas o las historias fraudulentas en redes sociales dejaron en evidencia las grietas en el ecosistema informativo y ante esto, el periodismo ético tiene la oportunidad de posicionarse en 2025 como un contrapeso a la manipulación”.

Es muy interesante y tiene mucho que ver con lo que pasa entre los argentinos un párrafo del informe: “El auge de los discursos extremistas y populistas en años recientes ha puesto al periodismo en un dilema ético constante. Al cubrir a estas figuras, los medios suelen amplificar sus mensajes, convirtiéndose, a menudo sin querer, en herramientas para perpetuar narrativas polarizantes. Cuando el periodismo sucumbe ante la lógica del espectáculo, corre el riesgo de ser cooptado por los mismos actores que deberían ser objeto de su escrutinio crítico. Esto nos lleva a una pregunta urgente: ¿cómo cubrir estos fenómenos sin amplificarlos? ¿Cómo recuperar el rol del periodismo como mediador para las audiencias en lugar de ser un amplificador de las tensiones sociales? La respuesta a estas preguntas puede determinar si los medios serán parte de la solución o parte del problema en una región como América Latina, donde la democracia está cada vez más amenazada”. El texto parece dedicado a alertar sobre los discursos extremos que nos vienen propinando desde lo más alto del Gobierno hasta lo más bajo de las nuevas formas de comunicación en las redes motorizadas, justamente, por los ocupantes del poder.

Hay más. Volveré sobre este interesante trabajo en próximas columnas.