Derechos de las Mujeres en América Latina y el Caribe

En 2025 se celebran 30 años de la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, más conocida como Beijing, que se realizó en Beijing, China en 1995. Allí los gobiernos aprobaron un programa ambicioso para asegurar derechos a las mujeres y disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres. Argentina estaba gobernada por Carlos Menem, quien acompañó a la Santa Sede en sus propuestas contrarias a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a reconocer la diversidad de las familias, a rechazar la Educación de la sexualidad y a reconocer la diversidad de género, entre las principales. A pesar de esto en estas décadas se lograron avances significativos que fueron en muchos casos pioneros, como la ley de identidad de género. En Beijing la mayoría de los países de América Latina y más aún los del Caribe inglés apoyaron todos estos derechos. Veamos ahora la evolución de la posición de los países de la región. Los que empezaron a cambiar fueron lo del Caribe inglés que compartieron posiciones con la Santa Sede, tras un fuerte embate intelectual que los hizo ir rotando. Por el contrario varios países de América Latina se volvieron más permeables a posiciones de avanzada. Esto se ve claramente en la aceptación del derecho al aborto seguro, se promovieron cambios en las leyes que ampliaron la tradicional restricción existente en los países de América Latina en relación a la legislación favorable en los países del Caribe inglés. A lo largo de estas tres décadas, nos encontramos hoy con una reversión de derechos en casi todos los países del Caribe inglés y en varios de América Latina. América Central tiene situaciones especiales sobre el rechazo al derecho al aborto seguro. El Salvador, incluso antes del gobierno de Bukele, con gobiernos progresistas y de izquierda restringieron el derecho al aborto, eliminaron todas las excepciones en su legislación y desde hace años encarcelan a mujeres por abortos provocados. Muchos de esos casos no son ciertos, y sin embargo, no se ha conseguido liberar a todas las mujeres en prisión. La presión internacional de organismos de derechos humanos y de la comunidad internacional defensora de derechos solo logró la liberación de algunas pocas. Nicaragua es otro caso de cambio, el gobierno de Daniel Ortega, uno de los exlíderes que condujo la revolución en ese país, se convirtió en un dictador que responde a la derecha más recalcitrante. Empezó eliminando todas las formas de aborto terapéutico, el único permitido, y siguió eliminando todos los derechos humanos y persiguiendo a las organizaciones defensoras, entre ellas las de mujeres. La rebelión que los estudiantes universitarios junto a la Iglesia Católica iniciaron hace unos años fue reprimida brutalmente, muchos fueron muertos, encarcelados y otros lograron escapar y emigrar ilegalmente. A esto siguió la persecución de los líderes intelectuales, muchas de ellas mujeres y también políticos que fueron perseguidos, encarcelados, se les quitaron sus bienes y solo se salvaron los que consiguieron escapar. Recientemente cerró y desvalijó a las pocas organizaciones de mujeres que aún persistían tratando de preservar algo, como Si Mujer creada por un medica argentina, que fue muy importante en brindar servicios a las mujeres y niñas de ese país. Ahora Ortega le dará clases a Maduro en Venezuela para aniquilar los derechos humanos, especialmente los de las mujeres. En otros países como Argentina y Paraguay, el deterioro de los derechos humanos avanzó en el último año. Beijing + 30 encuentra a muchos países de la región en situación crítica en el deterioro de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. El movimiento feminista regional conserva su fuerza y no se doblegará, por el contrario, se fortalecerá en la resistencia. Así llegamos a la celebración del Beijing +30.