Rafael Grossi: “La ONU está cayendo en la irrelevancia, pero no tiene por que ser así”

En esta entrevista exclusiva, el diplomático argentino habla sobre el máximo cargo de la ONU, su visión y su trayectoria profesional hasta la fecha. Rafael Mariano Grossi es un diplomático de carrera cuya vida profesional, en los últimos años, ha estado definida por su trabajo en materia de no proliferación nuclear, desarme y seguridad internacional, situándolo en la primera línea de las tensiones geopolíticas. Grossi, de 64 años, se unió al servicio exterior argentino en la década de 1980, especializándose en temas nucleares, y ocupó una serie de puestos en el cuerpo diplomático antes de pasar al multilateralismo, asumiendo puestos claves en Viena y La Haya. Se desempeñó como jefe de Gabinete de la OPAQ (Organización para la Prohibición de las Armas Químicas) y ocupó altos cargos en el OIEA, el organismo de control nuclear de la ONU. En 2013, fue nombrado embajador de Argentina en Austria, convirtiéndose también en su representante ante el OIEA y otras organizaciones de la ONU.

En diciembre de 2019, Grossi entró en la vanguardia del multilateralismo al ser elegido sexto director general del OIEA. Es el primer latinoamericano en ocupar dicho cargo y fue reelegido para un segundo mandato en 2023. Desde entonces, Grossi estuvo en el centro de algunas de las disputas diplomáticas más complejas en materia de seguridad y cumplimiento nuclear. Fue elogiado por su enfoque diplomático enérgico y directo, que le permitió reunirse con actores claves en disputas globales (incluidos Vladimir Putin, Volodimir Zelenski y las autoridades de Teherán), visitar instalaciones iraníes y cruzar a zonas de conflicto activas en la guerra de Ucrania, durante la cual fue blanco de disparos. También recibió fuertes amenazas de los líderes de Teherán, quienes prometieron “acordar” con Grossi cuando llegue el momento oportuno. El servicio, la experiencia y el enfoque enérgico de Grossi hacia la diplomacia lo convirtieron en uno de los principales candidatos para reemplazar al secretario general de la ONU, António Guterres, cuando el mandato del actual jefe de la ONU finalice en diciembre de 2026.

En una entrevista exclusiva con el Buenos Aires Times, realizada días después de que su candidatura fuera lanzada oficialmente por el gobierno de Argentina y el grupo de expertos CARI en Buenos Aires y antes del derrocamiento por parte del presidente estadounidense Donald Trump de Nicolás Maduro, Grossi analiza las Naciones Unidas, su enfoque de la diplomacia y su carrera hasta la fecha.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—Disfruté mucho verlo hablar en CARI. Lo primero que quería preguntarle es sobre esta frase que mencionó: “Diplomacia activa”. La ONU tiene esa reputación, o la ha tenido históricamente, de tener líderes que se toman su tiempo, mientras que su enfoque parece ser un poco más enérgico.

—Diría diplomacia activa porque, en mi opinión, es lo que se necesita con urgencia en este momento. Y creo que hay que reflexionar sobre la estrategia que se está adoptando ante lo que está sucediendo. Claro, hay que pensar, hay que evitar la precipitación y cosas así. Esta es la regla de oro de todo, en particular en la diplomacia: no ser frenético, no improvisar. Pero está claro que hay que avanzar.

—En su discurso mencionó brevemente que la ONU no ha cumplido con sus principios fundacionales. ¿Cree que esos principios siguen vigentes hoy en día o necesitan adaptarse a los tiempos modernos?

—Creo que son relevantes. Claro que cada uno refleja o pone en práctica esos principios según la época en la que vive. Ya he usado esta analogía antes: Mozart es Mozart, pero se toca de forma diferente. Es la misma música, pero se toca de forma diferente. Puede que hoy en día existan diferentes formas de expresar lo que dice la Carta de las Naciones Unidas en inglés, pero en realidad, cuando se habla de la centralidad de la paz y la seguridad, el desarrollo o la acción humanitaria, no creo que se pueda encontrar una mejor formulación de los principios básicos para cualquier esfuerzo internacional de este tipo. Se trata de abordar las necesidades y el déficit, que es un déficit de la ONU como actor relevante en la solución de una serie de problemas, [por ejemplo] guerras, conflictos, etc.

—Para usted, ¿se ha desviado considerablemente de ese objetivo?

—Sí, lo ha hecho… se está volviendo irrelevante.

—¿Cómo es eso?

—Por inacción, omisión, imposibilidad, frustración, pasividad, cinismo o simplemente por las agendas equivocadas. Creo que, con todos estos conflictos en el mundo hoy en día, la ONU no aparece por ningún lado. Es tan evidente.

—¿Cómo se implementan esos cambios en la práctica? Creo que es justo decir que gran parte de la comunidad global estaría de acuerdo con esa crítica. Pero reducir ese nivel de inercia burocrática, ¿cómo se aborda activamente? ¿Se trata de estar presente sobre el terreno?

—Se trata de estar allí en el terreno y saber qué hacer cuando estamos allí y saber cómo preparar nuestra presencia en el terreno. He estado haciendo negocios en una zona de guerra. Y, ya saben, toco madera, ¡hasta ahora, relativamente bien! En Oriente Medio, en Irán, China y Japón… lugares muy diferentes y difíciles. Sé cómo lo he hecho. Y creo que podría hacerse con la misma eficiencia que yo, a mayor escala. Y aún mejor, diría yo, porque contaría con una estructura más amplia que respaldaría ese esfuerzo y, con suerte, con el apoyo de muchísimos países.

—El trabajo que han realizado hoy obviamente es único. Pero la ONU es una organización diferente… Creo que es justo decir que, en su puesto actual, su perfil técnico se adapta perfectamente al OIEA. Y ese conocimiento técnico aporta beneficios. Pero en la ONU abarca muchas áreas diferentes: también trabaja en derechos humanos, cambio climático y temas similares. Algunos de estos temas no están tan de moda en el contexto actual. ¿Cómo planea integrarlos todos?

—Lo que dices ya me lo han dicho antes. La gente dice: “Eres bueno en lo que haces en el OIEA. ¿Por qué ir allí? ¿Por qué ir a ese lugar?”. Bueno, porque ese lugar sigue siendo indispensable. Y creo que mis habilidades, que quizás sean perfectas para el OIEA, también son extrapolables. Y quizá tengo otras habilidades que no estoy demostrando tanto mientras estoy al frente del OIEA. También podrían aprovecharse; claro, ¡uno no quiere ser insoportable! [Risas] Básicamente, se trata de ser un buen diplomático. Si tienes un buen enfoque, una comprensión profunda de los procesos históricos, un buen conocimiento de la energía, la tecnología, etc., eso ayuda mucho. Creo que, al final, se trata de ser una persona capaz de abordar los problemas y resolverlos con eficacia. No es algo completamente espontáneo, se adquiere con años de ejercicio de la profesión. Y creo que sé cómo hacerlo. Es la experiencia, lo que he estado haciendo, lo que me ha llevado a creer que es posible. La ONU no necesita estar donde está ahora, y tengo esta convicción.

—¿Estaría usted de acuerdo en que hoy la ONU ha perdido credibilidad?

—Bueno, creo que, hasta cierto punto, ha perdido credibilidad. Los principios no, la misión no… ¿De qué se deriva la credibilidad como concepto? Proviene de la capacidad de hacer lo que se supone que debes hacer. Eres creíble cuando, por ejemplo, eres un buen periodista o un buen director general. Y luego empiezas a perderla cuando la gente deja de ver esa productividad y esa eficacia en ti. Creo que es justo decir, por difícil que parezca, que no vemos cómo la ONU está aportando valor. Aporta valor en algunas áreas y creo que es necesario reconocerlo, algo que a veces se pierde en la traducción…

—O perdido en los titulares…

—En el ámbito humanitario, tenemos 10 millones de desplazados. El Acnur (Agencia de la ONU para los Refugiados) hace un excelente trabajo. Hay muchas cosas buenas que decir de la ONU, pero creo que ha dejado de lado su propósito central. Y se ha adentrado en ciertas áreas de una manera divisiva. Cuando se empieza a reflejar la opinión de algunos, eso afecta la credibilidad del ejercicio.

—Respecto del discurso que el Sr. Milei pronunció en la ONU el año pasado, habló sobre esta idea, sobre la imposición a otras culturas, la imposición de ideas o ciertas características. ¿Está de acuerdo con esas críticas?

—Es una buena pregunta para el Sr. Milei. Pero creo que refleja una corriente de pensamiento más amplia y extensa que él, expresada por algunos países. Me oyeron el otro día referirme a la gente, a la gente de la calle, a la gente común. Esa es la impresión. Y muchos gobiernos, algunos de los cuales no lo van a expresar con tanta claridad, el presidente Milei es muy elocuente, muy claro al expresar sus ideas. Creo que esto refleja, quizás, una percepción bastante creciente de la ONU.

—Muchas de sus críticas se relacionan con este tipo de cuestiones culturales, con el tema “anti-woke”. ¿Sería algo que intentarías abordar?

—Bueno, algo que considero importante es analizar el enfoque de la ONU en la globalidad del esfuerzo. Algunas ideas, algunos conceptos, tienen mucha importancia en algunos países occidentales, pero cuando visito otras partes del mundo, la tienen menos. Hablo de cosas muy sencillas, no de cosas raras sobre la dominación o el rol de la mujer en la sociedad, por ejemplo. Ciertas cosas que deben reflejar y respetar la pluralidad de la sociedad mundial.

—Obviamente, hay dos criterios de selección para el puesto de secretario general. Se habla de un representante latinoamericano, aunque no siempre se ha respetado la rotación regional. Y el principal punto en su contra es que no es mujer. ¿Podría explicarme por qué cree que es el mejor candidato?

—Sí, porque creo que, en lo que respecta a los cargos electivos, el género nunca debe ser un criterio. Estás ahí para elegir a la mejor persona para un puesto. Esto se dice con el debido respeto; no creo que sea serio que la ONU diga: “Necesito una mujer”. He trabajado mucho en la igualdad entre hombres y mujeres en el OIEA. Dirigí una organización que tenía un 28% de mujeres profesionales. Ahora tenemos un 53% y no son administrativas. Son directoras de seguridad nuclear, seguridad física nuclear, energía nuclear, inspectoras, etc. He creado becas para mujeres jóvenes en ciencias nucleares. Por ahora, soy el único candidato oficial, pero supongamos que hay algunas candidatas distinguidas. No creo que quieran creer –y hablo como padre de siete mujeres– que están ahí por ser mujeres, sino por ser las mejores.

—¿Y América Latina?

—Quizá sería un poco poco ortodoxo aquí… francamente, que compitan candidatos de todas las regiones, si así lo desean. Sí, es cierto que hay un factor histórico: cuatro europeos, dos africanos, dos asiáticos, un latinoamericano… Bueno, se podría decir que es nuestro momento. Pero personalmente no estaría en desacuerdo con que se presenten candidatos de fuera de la región. Quiero y estoy dispuesto a competir con cualquiera que sienta que tiene una plataforma, una visión que presentar.

—Como argentino y latinoamericano, ¿qué significaría para usted ganar el puesto? ¿Qué importancia le da a esto para América Latina en su conjunto?

—Sería importante para Latinoamérica, sin duda. A pesar de todas las tensiones, diferencias y problemas críticos que enfrentamos actualmente en nuestra región, subyace una idea básica de Latinoamérica como una región de paz. Claro que, si analizamos la historia, encontraremos conflictos. Pero, en general, estos conflictos nunca duraron mucho. Inmediatamente después, la región se unió. Tomemos como ejemplo la Guerra del Chaco, la guerra entre Perú y Ecuador, etc. Siempre existió la idea de que sería fratricida. Esto no se ve tanto en otras partes del mundo. Por lo tanto, creo que existe un sentimiento subyacente de paz, cooperación y solidaridad, que a veces se ha malinterpretado o se ha abusado de él, pero no creo que sea irrelevante. También creo que este continente representa la idea de una mezcla. Hoy en día, la migración es un gran problema y lo hemos abordado; soy hijo de italianos, ¿sabe? Argentina es un lugar al que cualquiera puede venir. Es constitucional. Es un concepto que surgió de nuestros padres fundadores, de Alberdi. Y debo decir que, en general, cuando vas a lidiar con conflictos en África, Asia y otros lugares, ser latinoamericano, en cierto modo, ayuda. Tienes menos bagaje. Y tienes otros elementos que te ayudan, ¡como Messi y Maradona!

—En el OIEA usted ha atravesado zonas de guerra para visitar plantas nucleares, ha ido a Irán, se ha reunido con Putin, etc. ¿Por qué es tan importante para usted ese enfoque?

—Creo que todo se reduce al liderazgo. Hay que hacerlo, hay que asumir el papel, actuar como corresponde, creer en el papel. Y el general tiene que estar en el campo de batalla y ser el primero. Saben, como les dije a mis inspectores cuando cruzábamos zonas de guerra, jamás iría a un lugar donde no haya estado yo primero. Y cuando llegamos a esa zona gris y nos disparaban, les dije a todos: “Váyanse a casa. Yo voy primero, luego vengan ustedes si quieren. No hay problema. Pero yo iré”. Mi equipo fue increíble, y estuvieron conmigo, y cruzamos. Y creo en eso. Simplemente creo en eso. Esto es lo que, bueno, mencionaste antes, la palabra con “C”: Credibilidad. Ese es el capital político que aportas a la mesa de negociaciones, porque puedes hablar con los líderes y decirles: “Lo sé, he estado allí, sé lo que hay que hacer”. Esto conlleva riesgos, por supuesto, amenazas de muerte y todo eso, lo cual es un precio que pagas.

—¿Cómo lo afectan? ¿Cómo cambia su vida diaria? Supongo que viaja con mucha más seguridad.

—Sí, cambia mi día a día, afecta a mi familia hasta cierto punto, y uno puede sentirse culpable por ello, pero me siento apoyada. Es algo que he hablado con mis hijos, por ejemplo, por qué lo hago, por qué creo en ello. Y, repito, creo que en la vida personal, nuestros hijos tomarán ejemplo de lo que hacemos, no de lo que decimos.

—Está hablando de dar ejemplo a sus hijos y mostrarles lo que hace, pero eso también es relevante para el resto del mundo.

—Creo que sí. Porque el liderazgo es… ¿qué es el liderazgo? El liderazgo también refleja un rol, alguien que dice: “Bueno, este es el camino y te digo que este es el camino por esto, esto, esto, esto y aquello. He estado ahí y estoy listo para asumir los riesgos que esto conlleva”. En cierto sentido, con este tipo de trabajo… ya sabes, tu vida privada desaparece. El concepto de tiempo libre desaparece. Y, por supuesto, tienes que ir porque tal o cual cosa va a estar allí. Y, por supuesto, atender esa otra llamada, aunque sean las dos de la mañana, o estar presente, incluso si es el cumpleaños de tu hijo, porque es una oportunidad única y tienes que estar presente y hacer el trabajo. Estás poniendo tu vida al servicio de algo.

—Y está listo para hacerlo.

—Ya lo estoy haciendo.

—Es el único candidato público declarado hasta la fecha, pero sería un descuido por mi parte no preguntar por el apoyo. Ya tiene tres países, incluyendo Argentina, Italia y Paraguay.

—Valoro mucho eso. Me conmueve mucho, sobre todo Italia. Soy mitad italiano. Para mí, Italia también es mi país. Soy uno de esos argentinos muy apegado a su familia italiana. Tengo familia, la veo constantemente. El pueblito de donde proviene mi familia me hizo ciudadano honorario. Es un sentimiento muy fuerte.

—Sabemos que estamos hablando del P5, ¿verdad? De eso es realmente de lo que estamos hablando. ¿Siente que cuenta con el apoyo de esas potencias?

—Me siento seguro.

—¿Qué le enseñaron aquí sus primeros años en el Servicio Exterior Argentino?

—Mi comienzo en el Servicio Exterior Argentino coincidió con el regreso de la democracia en Argentina. Y eso fue, para muchos argentinos, después de la guerra en el Atlántico Sur y la posterior llegada de la democracia. Y en mi zona en particular, no olviden que Argentina había anunciado el enriquecimiento de uranio y una planta secreta de enriquecimiento en el desierto patagónico; material digno de una película de Netflix, ¿no? El gobierno tenía dificultades para comprender el alcance de este programa nuclear. Empecé como diplomático allí. Estaban creando una unidad para asuntos nucleares. Y dije: “Quiero ir allí”. ¡Nadie quería, por supuesto! Si quieres ir al Departamento de América del Norte, consigues un puesto en Washington o Londres y vas al Departamento de Europa Occidental o donde sea. Tuve un jefe visionario que me dijo: “Rafael, si quieres hacer esto, tienes que entenderlo”. Así que, en lugar de, bueno, ponerte un traje elegante y ser diplomático, te vas a ir. Pasé casi un año recorriendo todas las instalaciones nucleares de Argentina, formándome. Al final, obtuve un certificado de la CNEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Claro que no soñaba con ser director general del OIEA algún día, aunque me vino muy bien, ¡debo decir! Creo que eso marcó mi proceso, incorporarme al Servicio Exterior allí, sintiendo que esta era un área muy importante para mi país, una en la que Argentina debía actuar con rigor. Argentina no firmaba el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Y luego, unos años después, lo que hicimos con Brasil fue una experiencia transformadora, donde una generación de jóvenes diplomáticos de ambos lados se unió y decidió que era una locura tener una carrera armamentista nuclear en esta región. Y cambiamos eso. Realmente lo hicimos, con la creación de la Abacc (Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares). Lo vi y trabajé en ello. Hicimos algo que, aún hoy, se estudia como ejemplo de cómo se puede cambiar una realidad. Estos ejemplos tempranos y extremos de diplomacia activa, que realmente cambiaron la realidad, me marcaron de por vida.

—Supongamos que gana la carrera. Avancemos cinco o diez años. ¿Qué cambios espera haber introducido?

—Creo que tenemos que hacerlo, tenemos que poder decir, juntos, que nos hemos dirigido a la ONU y la hemos devuelto al lugar que debe estar.

*Editor en jefe, Buenos Aires Times.