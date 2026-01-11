La lluvia trajo alivio a los incendios en Chubut, pero sigue la alerta y los brigadistas exigen salarios dignos

Después de jornadas de angustia y fuego descontrolado, la naturaleza dio una tregua en la Comarca Andina cuando este domingo, que comenzó como un día de peligro extremo por el viento fuerte, se transformó en un escenario de alivio con la llegada de las primeras lluvias a las zonas más castigadas de Chubut, como el Parque Nacional Los Alerces, Esquel, El Hoyo y Epuyén.

Según difundió la agencia Noticias Argentinas, el contraste con el panorama del sábado es total. Durante el inicio del fin de semana, la visibilidad era nula y el fuego había llegado al asfalto de la Ruta 40, obligando a su corte total. Este domingo, en cambio, el asfalto lucía mojado y las laderas de las montañas, antes envueltas en llamas y humo, mostraban la tierra oscura por la humedad.

En Epuyén, solo en la última semana, se quemaron 12.000 hectáreas. El área afectada se duplicó el sábado en pocas horas debido a las ráfagas, marcando el punto más crítico de la emergencia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El maravilloso Parque Los Alerces es Patrimonio de la Humanidad y del fuego en Chubut

Caption

De esta manera, resultó en una grata sorpresa meteorológica, ya que el pronóstico más optimista indicaba lluvias recién para el miércoles. Sin embargo, pasado el mediodía las nubes negras cubrieron el cielo y el agua comenzó a caer, tomando por sorpresa a los equipos de emergencia.

Aunque el alivio es real, los especialistas mantienen la cautela. Para que el incendio se considere contenido o sofocado, se estima que harían falta entre 20 y 30 milímetros de agua caída de forma sostenida.

La lluvia ayuda a bajar la temperatura, pero los brigadistas deben continuar trabajando para evitar que los focos subterráneos se reactiven cuando el clima vuelva a secarse.

Incendios en la Patagonia: el Gobierno de Chubut aseguró que “hubo intención criminal” y que el fuego está “incontrolable”

La llegada del agua representa, sobre todo, un descanso psicológico y físico para los cientos de bomberos, brigadistas y voluntarios que vienen combatiendo el fuego sin descanso bajo temperaturas extremas.

“Ayer el fuego estaba al borde del camino; hoy la montaña respira”, relataron testigos en el paraje Rincón de Lobos, donde el agua también llegó para aplacar las cenizas.

El reclamo de los brigadistas: "Un salario digno"

Fabián Lagos, brigadista del Parque Nacional Nahuel Huapi, subió un video a su cuenta de Instagram en el que, junto a colegas ubicados en el lago Menéndez, exigen una mejora en sus condiciones laborales.

"Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente, estabilidad, y una jubilación acorde. Necesitamos las respuestas de manera urgente".

"Si no podemos lograr eso nos están obligando a un conflicto que no queremos generar, queremos trabajar. Nos gusta nuestro trabajo y queremos seguir trabajando de la mejor manera posible, pero necesitamos que nos den respuestas", advirtieron las personas que arriesgan su vida combatiendo las llamas.

Los brigadistas cobran entre $650.000 y $850.000 por mes, por debajo del costo estimado de la canasta básica local y menos incluso que otros trabajadores del mismo sector, como los administrativos, tras haber sido excluidos de las paritarias por el Ejecutivo en 2024.

El presupuesto nacional destinado a evitar incendios fue subejecutado en 2025 (se emplearon $ 43.912 millones, el 69,49% del dinero disponible) y para 2026 caerá, en términos nominales, un 53,6%.

Sin embargo, Manuel Adorni este domingo festejó la labor coordinada del Gabinete nacional e informó que se encuentran operativos 295 brigadistas en el terreno para contener el avance de las llamas, a una semana del inicio del siniestro.

ML