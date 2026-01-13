El fiscal General de Chubut descartó que las comunidades mapuches hayan iniciado el fuego en la Patagonia, sin embargo la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich insiste en relacionarlas con el incendio. Para el diputado Juan Grabois, la estrategia del Gobierno consiste en una “cortina de humo” sobre la catástrofe y los responsables reales.

“Destruyeron el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, boludean mientras se incendia la Patagonia y hambrean a los brigadistas”, cuestionó Grabois en sus redes sociales en respuesta a una publicación de la exministra en la que apuntó, otra vez, al supuesto grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

“Mientras tanto, la 'montonera asesina' (Milei Dixit) sale sin una sola prueba, cosa que aclaró el propio fiscal general de Chubut, a cazar hermanos mapuches —muchos de los cuales son brigadistas y ninguno es terrorista— en vez de mandar los enormes recursos que dispone para combatir el fuego”, continuó el diputado de Unión por la Patria.

De acuerdo al dirigente, la acusación contra la comunidad mapuche “es otra cortina de humo para encubrir a los verdaderos responsables y desviar la atención de su inoperancia deliberada”.

La lluvia alivió el incendio aunque no lo apagó por completo. Este domingo, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut contabilizó 11.970 las hectáreas quemadas en la provincia. El fiscal a cargo de la causa, Carlos Díaz Mayer sostiene que el foco se originó deliberadamente aunque de forma taxativa rechazó las acusaciones contra las comunidades mapuches que esgrimió desde un primer momento el Ministerio de Seguridad Nacional.

“No, está totalmente descartado, es lo más lejos de la realidad”, contestó Mayer este lunes ante la pregunta de una periodista en Radio Con Vos sobre la posible vinculación de los mapuches con el origen del fuego.

A pesar de eso, eso no bastó para que Bullrich rectificara sus afirmaciones contra las comunidades originarias, sino que por el contrario redobló la apuesta en sus publicaciones en redes sociales. “Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas. La Resistencia Ancestral Mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas”, amenazó la senadora.

Otra dirigente que le respondió a la exministra de Seguridad fue Graciela Camaño, quien llamó a una mayor rigurosidad a la hora de comunicar. “Sería saludable que una persona con alta responsabilidad sea responsable a la hora de postear. Claramente lo que estás manifestando es falaz”, le contestó.

“La mayoría de los grandes incendios de Argentina no fueron naturales. Responden al cambio climático, la sequía, los desmontes, la impunidad, la débil prevención, la escasa sanción y las respuestas tardía. El daño ambiental supera largamente lo que reflejan los números. Dicho sin eufemismo, el fuego avanza, porque alguien lo prende, alguien lo permite, y casi nadie paga el costo”, agregó Camaño en sus redes.

La exdiputada, especialista en Derecho Ambiental, también apuntó contra el Gobierno. “Cuando el Estado, conociendo los riesgos, retira la capacidad de respuesta, la omisión se vuelve conducta antijurídica. Las reformas de Milei implican menor protección, menor control, menor prevención”, señaló.



