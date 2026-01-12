Incendios en Chubut: Victoria Villarruel viajó a Epuyén mientras el fuego sigue activo y ya arrasó casi 12 mil hectáreas

En medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan a la cordillera chubutense, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, viajó a Epuyén para interiorizarse sobre la situación en una de las localidades más golpeadas por el avance del fuego, que ya provocó pérdidas millonarias y miles de hectáreas devastadas.

La visita fue confirmada a Perfil por fuentes cercanas a la funcionaria, quienes señalaron que Villarruel se trasladó a la zona vía terrestre para tomar contacto directo con el escenario de la emergencia, en momentos en que el operativo contra los incendios entró en una fase clave.

El viaje se produce luego de que durante el verano de 2025 Villarruel hubiera suspendido una visita prevista a Chubut en el marco de una emergencia similar. En aquella oportunidad, la vicepresidenta iba a asistir como representante del Poder Ejecutivo, pero tras dialogar con el gobernador Ignacio Torres se resolvió postergar la agenda oficial debido a la gravedad de los incendios.

Según el último informe oficial difundido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, 22 de los 32 focos de incendio registrados en Chubut ya fueron extinguidos, como resultado del trabajo coordinado entre Nación y Provincia. Sin embargo, el fuego continúa activo en sectores críticos de la región cordillerana, especialmente en Epuyén, El Hoyo, Puerto Patriada y áreas rurales cercanas.

De acuerdo con el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), las llamas ya consumieron cerca de 11.970 hectáreas, con especial preocupación en zonas como Los Paredones, donde el incendio cruzó la Ruta Nacional 40 y avanzó hacia Laguna Las Mercedes.

En Epuyén, solo durante la última semana, el área afectada alcanzó unas 12.000 hectáreas, luego de que el fuego se expandiera rápidamente por efecto de fuertes ráfagas de viento, marcando uno de los momentos más críticos de la emergencia. En varios tramos, la visibilidad fue nula y el avance de las llamas obligó al corte total de rutas.

Las lluvias registradas durante el fin de semana trajeron un alivio parcial en localidades como Epuyén, El Hoyo, Esquel y sectores del Parque Nacional Los Alerces, aunque las autoridades advierten que no representan una solución definitiva. Especialistas señalan que sería necesaria una precipitación sostenida de entre 20 y 30 milímetros para considerar el incendio contenido, ya que persiste el riesgo de reactivación de focos subterráneos.

Mientras tanto, el operativo sigue desplegado a gran escala. Según informó el Gobierno nacional, trabajan en la zona 295 brigadistas, con apoyo de medios aéreos, fuerzas de seguridad, personal sanitario y equipos técnicos de distintos organismos. En los últimos días se sumaron refuerzos provenientes de otras provincias, principalmente en sectores de interfase urbano-rural.

En cuanto a la situación en las localidades afectadas, Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén mantienen sus servicios básicos con normalidad, mientras que Epuyén y Cholila continúan sin suministro eléctrico debido a los daños en el tendido. Más de 50 trabajadores realizan tareas de reparación para restablecer el servicio.

Las autoridades provinciales confirmaron además que la Justicia investiga el origen del incendio, que ya fue determinado como intencional. El gobernador de Chubut advirtió que, pese al alivio que trajeron las lluvias, “no hay margen para relajarse” y aseguró que el operativo continuará en máxima alerta hasta lograr el control total de los focos activos.

Hasta el momento, se registraron 24 viviendas afectadas, daños en una estancia y dos complejos turísticos, ocho personas evacuadas en Epuyén y al menos un herido grave, derivado al hospital de Bariloche.

LB