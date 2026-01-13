El dramático relato de los testigos del “mini tsunami” que dejó un muerto y decenas de heridos: “Me pasó un bebé por los pies”

Este lunes un fenómeno marítimo inusual llamado virazón sacudió la costa bonaerense: una ola de gran magnitud impactó en Santa Clara del Mar, provocó la muerte de un joven y dejó decenas de heridos. El episodio ocurrió en la zona de "California Beach", luego de un repentino retiro del mar que antecedió al violento avance del agua sobre la playa

Los relatos de personas que fueron testigos del denominado “mini tsunami” dan cuenta de una escena de descontrol total, que desbordó cualquier advertencia climática previa. Oriana, una turista frecuente de la región, y Matías, vendedor ambulante de churros y pescador artesanal, reconstruyeron en diálogo con Crónica TV los instantes críticos en los que el nivel del mar pasó, en cuestión de segundos, de cubrir las piernas a alcanzar el cuello.

Matías se encontraba en el sector de Camet Norte cuando observó un comportamiento inusual del mar: el agua se replegó aproximadamente 150 metros antes de avanzar nuevamente con tres olas de gran tamaño.

"Me pasó un bebé de seis meses por los pies; lo manoteé del bracito y me lo cargué como una bolsa de papa porque yo tenía el agua hasta el pecho", relató. El vendedor precisó que la familia del niño dormía al pie del acantilado cuando se produjo el impacto del oleaje.

También remarcó que en ese tramo de la costa no había guardavidas, lo que obligó a los presentes a organizarse de manera improvisada mientras el avance del agua arrasaba con puestos de licuados y puestos de venta de comida.

Rescates masivos y situaciones críticas en los balnearios

Oriana, en tanto, describió un episodio súbito y generalizado, que sorprendió incluso a quienes descansaban bajo sombrillas. Según su testimonio, guardavidas y surfistas de la zona lograron asistir a más de 30 personas que estuvieron a punto de ahogarse en sectores como Costa Corvina y el balneario Summer.

La joven señaló que en este último punto se registraron los episodios más graves, entre ellos la muerte de un hombre que impactó contra las escolleras y el caso de otra persona que sufrió un paro cardíaco como consecuencia del shock provocado por la situación.

Durante la cobertura televisiva, Matías advirtió sobre la búsqueda contrarreloj de un niño. "Hay una criatura de 12 años desaparecida que todavía la madre está buscando; hasta que yo salí de la playa, al chico no se lo podía encontrar", aseguró.

Si bien hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte de los organismos de emergencia, los testigos coincidieron en que la violencia del agua —que habría alcanzado alturas cercanas a los cinco metros— derivó en un cuadro de colapso sanitario, con ambulancias desbordadas y decenas de personas atendidas por golpes contra rocas y estructuras costeras.

