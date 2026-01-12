Guía de escapadas 2026: 4 hoteles con pileta y spa para disfrutar el verano cerca de Buenos Aires

El verano 2026 marca el regreso de las escapadas inteligentes: destinos de cercanía que ofrecen desconexión total sin los costos ni el estrés de los viajes largos. Buenos Aires y sus alrededores consolidan una oferta que combina naturaleza, circuitos de spa y promociones diseñadas para familias y parejas que buscan maximizar el descanso.

Desde resorts frente a la laguna hasta refugios urbanos en el casco histórico, repasamos las mejores propuestas, tarifas y beneficios para esta temporada.

1. Howard Johnson Chascomús: el paraíso familiar junto a la laguna

A solo 120 km de la ciudad, este resort rodeado de 2 hectáreas de parque es la opción líder para quienes viajan con chicos. Su entorno natural se complementa con una infraestructura pensada para el entretenimiento y el relax.

Promoción destacada "Niños Gratis" : vigente hasta el 28 de febrero de 2026, los menores de hasta 10 años se alojan y comen sin cargo (almuerzo y cena de menú infantil, no incluye bebidas). Nota: no aplica para Carnaval.

Actividades para todas las edades:

Niños : circuito de triciclos, microcine y talleres de arte.

: circuito de triciclos, microcine y talleres de arte. Familia : fogones, karaoke y bingo.

: fogones, karaoke y bingo. Adultos : Aqua Fitness, Aqua Relax y clases de baile.

: Aqua Fitness, Aqua Relax y clases de baile. Servicios: piscinas exterior e in-out climatizada, gimnasio y un spa con circuito de masajes.

Reservas y consultas: hjchascomus.com.ar | WhatsApp: 2241 687563.

2. Howard Johnson Ezeiza: bienestar premium y "Day Spa"

Ubicado estratégicamente sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas, es el refugio ideal para quienes buscan un servicio de alta gama a minutos de la Capital.

Promo Relax (desde USD 242) : incluye alojamiento, desayuno buffet, circuito hídrico de 90 min, masajes con aromaterapia y late check-out (18 hs).

: incluye alojamiento, desayuno buffet, circuito hídrico de 90 min, masajes con aromaterapia y late check-out (18 hs). Noche Romántica (USD 445) : paquete con masajes de piedras calientes, espumante, chocolates y acceso a instalaciones deportivas.

Paquete Aeropuerto ($350.000) : pensado para viajeros, incluye traslados y 30 días de estacionamiento sin cargo.

Day Spa Magnolia: programas como "Mantra" o "Zen" (solo adultos) que permiten disfrutar de sauna, jacuzzi, masajes y gastronomía sin necesidad de alojarse.

Contacto: +54 11 7700 3393 | [email protected].

3. Camberland Resort & Suites Pilar: preventa y estilo campestre

En el Km 64,5 de la Ruta 8, este resort destaca por su arquitectura y su entorno verde privado, ideal para una desconexión rápida y efectiva.

Preventa verano 2026:

Días de semana (lun a vie): $160.000 + IVA (incluye desayuno, piscina, solárium y trago de bienvenida).

Fines de semana: $200.000 + IVA.

Promoción anti-domingos : una noche de alojamiento para dos personas por $110.000 finales.

Experiencia: cuenta con jacuzzi exterior, restaurante gourmet con opciones saludables, vinoteca y room service las 24 hs.

Contacto: 0230 4499110 | [email protected].

4. Ker Hotel San Telmo: verano urbano y cultura

Para quienes prefieren el pulso de la ciudad pero con momentos de spa, este hotel en el casco histórico porteño es la opción ganadora.

Beneficios de temporada : hasta 40% OFF en alojamiento.

: hasta 40% OFF en alojamiento. Escapadas temáticas: paquetes para "Noche de Bodas", "Noche Romántica" y la promo "Relajate" con acceso al Health Club.

Bienestar y sabor: el hotel ofrece piscina climatizada, ducha escocesa y sauna, junto a la propuesta del Restaurante Halo, famoso por su menú ejecutivo y coctelería nacional.

Información: Av. Paseo Colón 455 | Instagram: @kerhoteles.

Un verano para redescubrir destinos cercanos

Con propuestas que combinan naturaleza, spa, gastronomía y experiencias urbanas, estos hoteles se posicionan como algunas de las mejores alternativas para disfrutar el verano 2026 en Buenos Aires y alrededores, con opciones para todos los estilos de viaje.