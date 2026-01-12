Guía de escapadas 2026: 4 hoteles con pileta y spa para disfrutar el verano cerca de Buenos Aires

El verano 2026 marca el regreso de las escapadas inteligentes: destinos de cercanía que ofrecen desconexión total sin los costos ni el estrés de los viajes largos. Buenos Aires y sus alrededores consolidan una oferta que combina naturaleza, circuitos de spa y promociones diseñadas para familias y parejas que buscan maximizar el descanso.
Desde resorts frente a la laguna hasta refugios urbanos en el casco histórico, repasamos las mejores propuestas, tarifas y beneficios para esta temporada.
1. Howard Johnson Chascomús: el paraíso familiar junto a la laguna
A solo 120 km de la ciudad, este resort rodeado de 2 hectáreas de parque es la opción líder para quienes viajan con chicos. Su entorno natural se complementa con una infraestructura pensada para el entretenimiento y el relax.
Promoción destacada "Niños Gratis": vigente hasta el 28 de febrero de 2026, los menores de hasta 10 años se alojan y comen sin cargo (almuerzo y cena de menú infantil, no incluye bebidas). Nota: no aplica para Carnaval.
Actividades para todas las edades:
- Niños: circuito de triciclos, microcine y talleres de arte.
- Familia: fogones, karaoke y bingo.
- Adultos: Aqua Fitness, Aqua Relax y clases de baile.
- Servicios: piscinas exterior e in-out climatizada, gimnasio y un spa con circuito de masajes.
Reservas y consultas: hjchascomus.com.ar | WhatsApp: 2241 687563.
2. Howard Johnson Ezeiza: bienestar premium y "Day Spa"
Ubicado estratégicamente sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas, es el refugio ideal para quienes buscan un servicio de alta gama a minutos de la Capital.
- Promo Relax (desde USD 242): incluye alojamiento, desayuno buffet, circuito hídrico de 90 min, masajes con aromaterapia y late check-out (18 hs).
Noche Romántica (USD 445): paquete con masajes de piedras calientes, espumante, chocolates y acceso a instalaciones deportivas.
Paquete Aeropuerto ($350.000): pensado para viajeros, incluye traslados y 30 días de estacionamiento sin cargo.
Day Spa Magnolia: programas como "Mantra" o "Zen" (solo adultos) que permiten disfrutar de sauna, jacuzzi, masajes y gastronomía sin necesidad de alojarse.
Contacto: +54 11 7700 3393 | [email protected].
3. Camberland Resort & Suites Pilar: preventa y estilo campestre
En el Km 64,5 de la Ruta 8, este resort destaca por su arquitectura y su entorno verde privado, ideal para una desconexión rápida y efectiva.
Preventa verano 2026:
Días de semana (lun a vie): $160.000 + IVA (incluye desayuno, piscina, solárium y trago de bienvenida).
Fines de semana: $200.000 + IVA.
Promoción anti-domingos: una noche de alojamiento para dos personas por $110.000 finales.
Experiencia: cuenta con jacuzzi exterior, restaurante gourmet con opciones saludables, vinoteca y room service las 24 hs.
Contacto: 0230 4499110 | [email protected].
4. Ker Hotel San Telmo: verano urbano y cultura
Para quienes prefieren el pulso de la ciudad pero con momentos de spa, este hotel en el casco histórico porteño es la opción ganadora.
- Beneficios de temporada: hasta 40% OFF en alojamiento.
Escapadas temáticas: paquetes para "Noche de Bodas", "Noche Romántica" y la promo "Relajate" con acceso al Health Club.
Bienestar y sabor: el hotel ofrece piscina climatizada, ducha escocesa y sauna, junto a la propuesta del Restaurante Halo, famoso por su menú ejecutivo y coctelería nacional.
Información: Av. Paseo Colón 455 | Instagram: @kerhoteles.
Un verano para redescubrir destinos cercanos
Con propuestas que combinan naturaleza, spa, gastronomía y experiencias urbanas, estos hoteles se posicionan como algunas de las mejores alternativas para disfrutar el verano 2026 en Buenos Aires y alrededores, con opciones para todos los estilos de viaje.