Los Reyes Magos llegaron a La Matanza: un megaoperativo para entregar 100 mil juguetes en todo el distrito

En un despliegue territorial sin precedentes que busca sostener la ilusión de las infancias, los Reyes Magos iniciaron su recorrido por La Matanza con un objetivo claro: que la alegría llegue a cada hogar del distrito. A través de jornadas cargadas de emoción, el Municipio coordina la entrega de 100 mil juguetes, una acción que se contrapone al complejo contexto económico nacional y garantiza un derecho fundamental para las familias matanceras.

“Como decía Evita, los únicos privilegiados son los niños”, resaltó Fernando Espinoza, quien subrayó que esta iniciativa busca acompañar a los vecinos en un momento de fuerte ajuste, priorizando el bienestar de los más pequeños.

Un operativo que alcanza los 200 mil regalos

La llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar se traduce en un despliegue que abarca 80 puntos estratégicos, incluyendo plazas, parroquias, hospitales y templos evangélicos. Sumado al operativo realizado durante la Navidad, el Gobierno local alcanza un total de 200 mil juguetes entregados en este ciclo de fiestas.

Este trabajo es posible gracias a la articulación entre el Estado local y la sociedad civil:

Militancia y voluntariado: cientos de jóvenes colaboran activamente en la distribución.

Sector privado: el intendente destacó el apoyo de empresarios y comerciantes locales que facilitan la llegada de los presentes.

Presencia en hospitales: se prioriza la visita a los centros de salud para llevar alivio y sonrisas a los niños internados.

"Un alivio para las familias"

Fernando Espinoza, quien también preside la Federación Argentina de Municipios (FAM), expresó su satisfacción por el éxito de la convocatoria: “Como intendente, no hay nada que me haga más feliz que ver la sonrisa de las niñas y los niños; es una imagen inigualable. En un contexto tan complicado, lo más gratificante es brindar felicidad y un alivio a las familias”.

El jefe comunal remarcó que la emoción de los niños es el motor para seguir adelante con este tipo de políticas públicas: “La alegría de los más chiquitos nos llena de fuerzas. Estos momentos llenos de ilusión nos muestran que hay otro camino, con unidad y solidaridad para alcanzar la Argentina que soñamos”.