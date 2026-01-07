La Matilde y el arte de vivir el verano en Traslasierra

En San Javier, en el corazón del Valle de Traslasierra, existe un lugar donde el tiempo desacelera, donde la luz del atardecer se vuelve rosada sobre el Champaquí y donde el silencio respira. Un refugio rural que invita a volver a la tierra, al cuerpo, al sabor y al disfrute pausado.

Posada Rural La Matilde abre la temporada de verano 2026 con una propuesta sensorial que combina naturaleza, viñedos orgánicos, gastronomía kilómetro cero y experiencias pensadas para reconectar con lo esencial. No es solo un hotel: es una vivencia que atraviesa los sentidos.

La brisa tibia entre los olivos, el perfume del romero recién cortado, el crujir de la leña en la galería privada al caer la tarde. Aquí, cada detalle tiene una razón de ser. Cada experiencia está diseñada para sentirse, lentamente.

Reconocimientos que hablan de una filosofía

Este año, La Matilde vuelve a destacarse con dos importantes reconocimientos nacionales que consolidan su liderazgo en turismo sostenible y producción orgánica:

Premios Bitácora 2025 – Mejor Turismo Rural y Estancias de Córdoba

Distinciones que no llegan por casualidad, sino como resultado de una forma de habitar y producir en armonía con el entorno.

Habitar el verano, sin apuro

El verano llega a Traslasierra con días largos, cielo despejado y un ritmo sereno que invita a bajar el volumen. La posada cuenta con diez habitaciones amplias ocho clásicas y dos superiores diseñadas con calidez y estética natural. Grandes ventanales con vistas al campo, galerías privadas, estufa a leña y una atmósfera íntima que recuerda al hogar. Una de ellas se encuentra adaptada para personas con movilidad reducida.

Los huéspedes conviven con seis hectáreas de viñedos orgánicos y biodinámicos, huerta, flores comestibles, frutales y caballos criollos que forman parte del cotidiano del lugar. Todo late con un mismo pulso: el de la tierra.

Viñedos, bodega y atardeceres que se brindan lento

El eje de la temporada es la experiencia Visita a Viñedos + Bodega + Degustación, una propuesta que combina paisaje, conocimiento y sabor. El recorrido comienza entre hileras de Malbec y Cabernet Sauvignon, atraviesa el invernadero, dialoga con el terroir calcáreo y culmina con una cata guiada de vinos orgánicos al atardecer. El cielo se enciende magenta, los cerros se vuelven violeta y las copas tintinean. Un ritual para brindar sin apuro. Para sentir.

Experiencias que conectan con lo esencial

Durante el verano, La Matilde propone actividades que despiertan los sentidos y conectan cuerpo, mente y territorio:

Cabalgatas y equitación campera entre viñedos y olivos

Arquería en el bosque: precisión, respiración y presencia

Degustación y cata guiada de vinos biodinámicos

Yoga, meditación y masajes relajantes

Taller de panificación artesanal y cocina con memoria

Lectura junto al hogar, caminatas guiadas y tardes de pileta

Todo sucede en un marco natural que invita a detener el ritmo, escuchar el viento y observar el cielo. La Matilde no propone actividades: propone vivencias.

DeAdobe Restaurante: cuando la tierra llega al plato

La gastronomía es parte central de la identidad del lugar. DeAdobe Restaurante trabaja bajo el concepto de la huerta a la mesa, con verduras, flores y hierbas frescas que se cosechan a pocos metros de la cocina.

Técnicas que honran la tradición argentina, sabores limpios, productos nobles y una estética que emociona. Un plato no es solo un plato: es un paisaje que se convierte en bocado.

Vinos orgánicos, tragos estacionales, música cuidadosamente seleccionada y velas encendidas al anochecer completan la escena.

El verano también puede ser una pausa

Durante la temporada, La Matilde ofrece condiciones especiales para quienes desean quedarse más tiempo y vivir la experiencia completa: beneficios para estadías entre semana, fines de semana y familias, además de una preventa que combina alojamiento, gastronomía y experiencias pensadas para disfrutar sin apuro. Las propuestas están disponibles hasta el 28 de febrero de 2026, con cupos limitados.

El verano en La Matilde es un regreso a lo esencial. Una celebración del tiempo, la naturaleza y los sentidos. Un destino para quienes buscan autenticidad, silencio, conexión y belleza.

Cómo llegar y reservar

Posada Rural La Matilde recibe huéspedes durante toda la temporada en San Javier, Traslasierra (Córdoba).

Las reservas se realizan de manera directa a través de su sitio web o por contacto telefónico, y es posible conocer más sobre la experiencia y la propuesta gastronómica en sus redes sociales.

Télefono: +54 351 235-2373

Mail: [email protected]

Web: posadalamatilde.com.ar

Instagram: @posadalamatilde | @deadobe_restaurante

