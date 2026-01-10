Alumnos de UADE se destacaron en una competencia global de inversiones organizada por Bloomberg

Un equipo de estudiantes de la Licenciatura en Finanzas de UADE se destacó a nivel internacional al obtener el puesto 42 entre casi 2.400 equipos en el Bloomberg Trading Challenge, una competencia global de inversiones organizada por Bloomberg que simula el trabajo real de los gestores de fondos y reúne a universidades de todo el mundo, poniendo a prueba el análisis financiero, la estrategia y la gestión de carteras en mercados globales.

El Bloomberg Trading Challenge es un certamen académico organizado por Bloomberg, la compañía líder mundial en información y tecnología financiera. Durante cinco semanas de competencia, los estudiantes administran una cartera de inversión ficticia de un millón de dólares utilizando exclusivamente la Terminal Bloomberg, la misma plataforma que emplean bancos, fondos de inversión y analistas financieros en los principales mercados del mundo. A diferencia de otros concursos, no gana solo el equipo que obtiene mayor rentabilidad nominal, sino aquel que logra superar el promedio del mercado global, ya que el desempeño se mide en términos de retorno relativo frente a un índice de referencia.

Si bien los participantes pueden realizar el análisis financiero desde cualquier lugar, todas las operaciones de compra y venta deben ejecutarse obligatoriamente dentro de la Terminal Bloomberg, ya sea de forma presencial o mediante acceso remoto oficial. En este punto, UADE cuenta con una infraestructura diferencial: dispone de 11 terminales Bloomberg en su Laboratorio de Finanzas, el primer laboratorio académico financiero del país y uno de los pocos de su tipo a nivel internacional. Con un enfoque fuertemente orientado a la práctica, los estudiantes trabajan desde el primer año en este Fin Lab, equipado con datos en tiempo real, noticias, investigaciones y herramientas utilizadas por firmas de inversión, corporaciones, bancos centrales, bancos comerciales y agencias gubernamentales. Esta formación temprana en entornos profesionales suma a la enseñanza financiera un componente tecnológico clave, que fortalece el perfil profesional de los graduados.

El equipo de UADE, denominado “The Bull and Bear”, estuvo integrado por los alumnos Ignacio Lovato, Joaquín Bello, Isis Barbar, Santino Larocca y Facundo Espínola. A lo largo de un mes de competencia, debieron tomar decisiones de inversión en acciones de empresas, analizar información financiera en tiempo real y adaptarse a los movimientos del mercado global, en un entorno que privilegia la estrategia, el análisis y la gestión del riesgo por sobre la especulación.

La participación en este tipo de desafíos internacionales representa una experiencia formativa de alto valor académico y profesional. Además de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, los estudiantes acceden a una dinámica de trabajo similar a la de los principales centros financieros del mundo, fortaleciendo habilidades clave como el análisis de datos, la toma de decisiones bajo presión y la comprensión de los mercados internacionales.

Desde UADE, la participación y el desempeño en el Bloomberg Trading Challenge refuerzan el enfoque de la universidad en la formación práctica y la vinculación temprana de sus alumnos con herramientas y experiencias propias del ámbito profesional. Al mismo tiempo, el resultado obtenido posiciona a la institución en un escenario académico global, junto a universidades de más de 40 países, y destaca el nivel de preparación de sus estudiantes en disciplinas vinculadas a las finanzas y los mercados de capitales.