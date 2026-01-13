Oceanógrafo sobre la ola gigante en Santa Clara del Mar: "Aparentemente ocurrió un meteotsunami"

El oceanógrafo Walter Dragani sostuvo que el fenómeno atmosférico que dejó un muerto y 35 heridos en la Costa Atlántica fue “aparentemente un meteotsunami”.

Qué es un meteotsunami

“Aparentemente ocurrió un meteotsunami, un tsunami meteorológico, que es como un tsunami clásico que se genera por un movimiento tectónico, pero en este caso se generó por una fluctuación de la presión atmosférica en la superficie del mar”, explicó el especialista.

“A diferencia de los tsunamis clásicos, este es generado por la atmósfera. Se genera en el océano en este caso por un sistema de baja presión que transitó por la provincia de Buenos Aires perturbando el agua y generando una onda como la de un tsunami”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“La onda se propagó por el mar, llegó a la costa y se amplificó. Llegó con una altura aparentemente Mar del Plata, por lo que vemos en los registros, de alrededor de un metro, un metro por encima de la marea ¿no?”, describió.

Y luego prosiguió: “Y sobre esta onda, que es la del meteotsunami, se montan las olas. Entonces el bañista, el turista, lo que vio fue que de repente la playa tenía un metro de agua con las olas que normalmente están en el mar, en la playa. Fue básicamente desesperante”.

“Lo que ocurre es la llegada de una onda. La onda tiene, como todos sabemos, un valle y una cresta. Puede llegar primero el valle y después la cresta, primero la cresta y después el valle. Acá llegó primero el valle, o sea, la parte deprimida. Por eso al llegar a esta parte deprimida el agua se retira para generar el valle y después arremete la cresta inundando todo”, detalló Dragani.

¿Puede volver a ocurrir?

“Este tipo de fenómeno es muy repentino, muy rápido. La atmósfera da algunas alertas, pero habría que estar monitoreando permanentemente con un equipo de gente la posibilidad de estos eventos”, aseguró el oceanógrafo.

“Son raros por la altura que tuvo, que alcanzó un metro, pero como fenómeno son muy frecuentes, porque tienen alrededor de 20, 30 centímetros, normalmente cada 15 días aproximadamente en la costa bonaerense. Lo que ocurre es que cuando tiene 10 o 20 centímetros son imperceptibles, no lo notan ni molestan”, analizó.

Al ser consultado sobre si este fenómeno podría repetirse, Dragani respondió: “Y en ese sentido es muy difícil de decir porque la naturaleza se puede predecir, pero no tan así matemáticamente. Puede ocurrir este año, como tal vez pase 25 años y no ocurra”.

“El último ejemplo reportado de que ocurriera algo así en la costa bonaerense, justamente en Mar del Plata, fue el 11 de enero de 1954. Está reportado en Internet, está descripto la llegada de una onda con tres olas consecutivas”, recordó.

“Después ocurrieron algunos eventos importantes, pero fuera de temporada, de noche, lo cual no llamó la atención de la sociedad ni de los medios. Pero sí, puede ocurrir nuevamente”, finalizó Dragani.